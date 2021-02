Cinq jours de Saint-Valentin au marché de Papeete

La ville de Papeete et le marché Mapuru a Paraita célèbrent la Saint-Valentin avec un jeu concours organisé du 8 au 12 février.

À partir de lundi, et jusqu’au 12 janvier, les commerçants du marché proposent, en partenariat avec la mairie, de faire gagner des cadeaux à leurs clients. Les stands participants seront identifiés avec des affichettes « spécial Saint-Valentin » et distribueront bulletins de participations. Des urnes seront disposées dans le marché pour participer à plusieurs tirages au sort. « Cela permettra au public de gagner des lots chaque jour », explique la mairie qui veut visiblement entretenir le suspens sur ces cadeaux. « Le marché municipal s’engage à organiser cet évènement dans le respect de mesures sanitaires en vigueur, précise la mairie. Pour rappel, huit points de distribution de gel hydro-alcoolique sont disposés aux entrées et points stratégiques du marché. Le port du masque est obligatoire ». Le marché Mapuru a Paraita prévoit aussi des décorations, animations et un « photobooth » qui « permettra de réaliser des photos souvenirs ».

Une célébration de la Saint-Valentin, qui aura lieu le 14 février, mais aussi une façon de tenter de relancer l’activité du marché, en berne ces derniers mois. La fermeture des frontières au touristes, mercredi dernier, est un nouveau coup dur pour les commerçants qui craignent une nouvelle fermeture du marché en cas de reprise épidémique.