Voile : un Australien boucle un tour du monde en solitaire à 81 ans

Passé par Tahiti en septembre, et arrivé cette semaine à Fremantle, Jon Sanders, déjà détendeur de 12 records de navigation, devient l’homme le plus âgé à boucler un tour du monde à la voile. Après ce 11e tour du monde, et en plein confinement, l’octogénaire veut se reposer, mais ne balaie pas complètement l’idée de repartir en mer.

LIRE AUSSI : Rencontre avec Jon Sanders, octogénaire qui s’apprête à boucler un 11e tour du monde

Il avait largué les amarres en novembre 2019, à Fremantle, dans l’Ouest de l’Australie. Un port d’attache que Jon Sanders a enfin retrouvé lundi dernier après 15 mois de voyage. Un peu plus long que prévu. Mais « ça n’est pas une course », souriait déjà le navigateur lors de son passage par Tahiti en septembre. À bord de son 34 pieds, Perie Banou 2, il était resté quelques jours à la marina Taina le temps de se préparer pour les derniers 10 000 miles de sa « circumnavigation ». Il s’agit du onzième tour du monde à la voile pour ce marin « tout sauf ordinaire », comme le titre ce weekend l’édition australienne de The Guardian.

Le quotidien explique que le voyage n’a pas été de tout repos pour l’octogénaire qui a dû limiter ses escales pour ne pas risquer d’être pris au piège des quarantaines et des restrictions sanitaires. S’y ajoutent les affres de la météo : après une traversée de l’Océan indien très agitée, Jon Sanders et son monocoque ont essuyé une tempête quelques jours après le départ du fenua. Il arrivera à Bundaberg, au Nord de Brisbane, avec plusieurs côtes cassées, mais finira tout de même son trajet vers Fremantle, le port qui borde la ville de Perth. Sur place, un joli comité d’accueil malgré le confinement en cours, et des scientifiques venus récupérer les derniers échantillons d’eau de mer qu’il a prélevé tout au long de son voyage pour alimenter la recherche sur les microplastiques.

Un treizième record du monde

Jon Sanders, que la vie destinait plutôt à être tondeur de mouton, a pris l’habitude d’aller au bout de ses idées. En 1982, après plusieurs navigations remarquées, notamment autour de l’Antarctique, il était devenu le premier homme à boucler un double tour du monde en solitaire. Et avait même, quelques années plus tard, signer trois circumnavigations d’affilée sans assistance et sans escale. 419 jours et 71 000 miles qui restent, d’après le Guiness des records, la « plus longue période passée en mer lors d’un voyage continu ». À 81 ans, il ajoute donc un treizième record du monde à son palmarès : la plus vieille personne à boucler un tour du monde à la voile en solitaire. « On pourrait penser que je veux être la première personne à faire quelque chose, mais je crois qu’il s’agit plus de me convaincre moi-même, a-t-il expliqué modestement à son arrivée. Je l’ai fait parce que je pensais que je pouvais le faire. Et je me retrouve avec un record. »

Interrogé par la presse locale sur ses plans, il entend, en plein confinement dans la région de Perth, « se reposer un peu ». Et ne prévoit pas de nouveau voyage dans l’immédiat. Mais « il ne faut jamais dire jamais », nuance le navigateur. « Il y a 10 ans, les autorités m’avaient dit que je ne pouvais pas repartir parce que j’étais trop vieux, rappelait-il en septembre au micro de Radio1. Depuis, je crois que j’ai fait trois autres tours ».