Coco Taputuarai est décédé ce vendredi à son domicile de Hamuta, des suites d’une longue maladie, a appris Polynésie la 1ere ce samedi. À 77 ans, il était connu pour sa carrière d’homme d’affaire et d’entrepreneur dans le BTP. Parmi les derniers dossiers sur lesquels il avait travaillait, la ferme aquacole de Hao. Une de ses sociétés « Coco Group Engineering », avait remporté le marché des études préparatoires du projet, avant d’être placé en liquidation judiciaire sous fond de conflit avec le promoteur chinois de la ferme, Tahiti Oceans food. L’entrepreneur avait en outre été accusé, dans le cadre de ce marché, d’avoir soumis à l’administration des faux en écriture pour accélerer l’obtention d’un permis de construire, ce qui lui a valu d’être condamné, en première instance, à 3 ans de prison avec sursis. Une peine réduite à un an par la Cour d’appel et accompagné de 5 millions de francs d’amende en octobre dernier. Coco Taputuarai était depuis interdit d’exercer et de soumissionner à des marchés publics.