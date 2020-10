Projet aquacole de Hao : peine réduite pour Coco Taputuarai

Teari « Coco » Taputuarai à la tête de la société Coco Group Engineering avait été condamné en février dernier, pour faux et usage de faux. à une peine de trois ans avec sursis et 5 millions d’amende. En septembre, il a été jugé en appel et le délibéré est tombé ce jeudi. Sa peine a été réduite à un an de prison avec sursis.

Teari Taputuarai dit Coco avait été condamné en février dernier à une peine de trois ans de prison avec sursis, 5 millions d’amende avec interdiction définitive d’exercer et de soumissionner à des marchés publics. La justice lui reprochait, alors qu’il avait obtenu le marché de la phase 1 des travaux de la ferme aquacole de Hao, d’avoir soumis à TNAD, en vue de l’obtention des permis de construire, des plans apposés du cartouche d’un architecte qui ne travaillait plus pour lui. Des faux.

Après avoir fait appel en septembre, car il contestait la lourdeur de sa peine, le délibéré est tombé ce jeudi. Il a été condamné à un an de prison avec sursis, mais les 5 millions d’amende et l’interdiction définitive d’exercer et de soumissionner à des marchés publics ont été maintenues.