Clément Beaune « a promis d’aller rapidement sur l’attribution du marché de l’aéroport de Tahiti-Faa’a », assure Édouard Fritch

Après Jean-François Carenco et Gérald Darmanin mardi, le président de la Polynésie Edouard Fritch s’est entretenu ce vendredi avec le ministre en charge des Transports, Clément Beaune. En ligne de mire : la concession de l’aéroport international de Tahiti-Faa’a, « une urgence pour le territoire ». Selon Edouard Fritch, le président de la République pourrait recevoir les élus du territoire du Pacifique « fin septembre, début octobre ».

Récemment annulée par le Tribunal administratif de Papeete, suite à un recours déposé par la CCISM, la concession de l’aéroport international de Tahiti-Faa’a est « une urgence pour le territoire ». Car en effet, avec l’afflux croissant de passagers, « c’est compliqué de recevoir dans de bonnes conditions possibles ». Et cela ne va pas s’arranger avec l’ouverture prochaine d’une ligne Tahiti – Seattle, la reprise des vols vers le Japon au mieux à la fin du mois d’octobre et la possible arrivée, à la fin de l’année, du géant de l’aérien Delta.

D’après Édouard Fritch, le ministre en charge des Transports « a promis d’aller rapidement maintenant sur l’attribution du marché de l’aéroport de Tahiti-Faa’a ». Pour rappel, c’est l’offre déposée par la Caisse des Dépôts et Consignation, à travers sa filiale Egis, qui avait remporté l’offre en septembre 2021. La Collectivité devait entrer au capital de la société gestionnaire à hauteur de 49%. La CCISM, candidat concurrent, avait déposé un recours dans la foulée, et le Tribunal administratif de Papeete a prononcé l’annulation de la concession Egis.

Malgré la promesse de Clément Beaune, le président Édouard Fritch a concédé ne pas avoir à disposition davantage d’informations sur un éventuel calendrier. « Il y a des risques juridiques autour de l’attribution qu’ils veulent traiter et ne pas prendre trop de risque », a-t-il souligné. Une prudence justifiée d’autant que c’est la seconde fois que la concession de l’aéroport de Tahiti-Faa’a est annulée par la justice en moins de cinq ans.

Parmi les autres sujets évoqués entre Édouard Fritch et Clément Beaune : les travaux sur les pistes des aérodromes transférés au Pays et la continuité territoriale intra-insulaire. Sur le premier dossier, « compte tenu de l’envolée des prix, nous n’avons pas pu transformer ces marchés (de re-surfaçage des pistes, ndlr), donc nous avons besoin d’un report de ces crédits à l’année prochaine ». Il s’agit plus précisément de travaux sur les pistes des aérodromes de Raiatea, Bora Bora ou encore Rangiroa, dont la gestion a été transférée de l’État à la Collectivité avec à la clé des crédits pour réaliser ces travaux.

Sur ce sujet, Clément Beaune se serait engagé « à se battre pour que les crédits puissent être reportés à l’année prochaine ». Sur la continuité territoriale, « nous allons nous revoir dans les prochains jours, soit ici ou alors il (Clément Beaune, ndlr) viendrait à Papeete pour se rendre compte des difficultés que nous pouvons connaître compte tenu de l’éparpillement de nos îles ». « Le transport aérien est crucial pour les déplacements de nos populations, pour les transports de nos enfants, pour les évacuations sanitaires », a rappelé le président polynésien à son interlocuteur. « Nous attendons, dans le cadre de l’application de la loi EROM, un soutien de l’État ».

En mission à Paris depuis mardi, Édouard Fritch a déjà rencontré les ministres Jean-François Carenco et Gérald Darmanin. Un « travail nécessaire » explique-t-il : « nous cultivons un vrai partenariat État-Pays sur des sujets sensibles », tel que la réforme de la protection sociale polynésienne qui « connaît de véritables difficultés ». Le président polynésien et les ministres se sont par ailleurs entendus sur la mise en place d’une feuille de route Etat-Pays pour le mois de novembre.

Et alors que le président de la République doit s’entretenir avec les élus des territoires de l’Atlantique et de l’océan Indien le 7 septembre, Édouard Fritch a annoncé qu’une autre réunion pourrait avoir lieu avec les territoires du Pacifique « fin septembre, début octobre ».

En partenariat avec Outremers360.