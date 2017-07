Climat apaisé avant le congrès des communes

Le 28ème congrès des communes s’ouvre lundi pour quatre jours à Mahina. Au programme cette année, un « bilan à mi-mandat » des tavana et la rédaction d’une feuille de route pour 2020. L’année dernière, le congrès s’était terminé par une résolution musclée des tavana qui appelaient le Pays « à passer à l’action ». C’est chose faite pour le président du SPC, Cyril Tetuanui.

Pour la 28ème édition du congrès des communes, les tavana de Polynésie se réuniront à Mahina du 31 juillet au 3 août. Cette rencontre annuelle permet aux maires d’évoquer ensemble des problématiques particulières à leurs fonctions. L’année dernière, le congrès des communes s’était clôturé sur la rédaction d’une résolution plutôt musclée adressée au Pays, mais aussi à l’Etat. Les tavana avaient même posé un ultimatum de trois mois au gouvernement pour prendre en compte leurs doléances, parmi lesquelles l’obtention rapide de nouvelles compétences ou encore une meilleure prise en considération dans le lancement des grands projets.

Un an après, la tension semble être retombée, si l’on en croit le président du Syndicat pour la promotion des communes (SPC). « Aujourd’hui tout se passe bien dans les relations avec le Pays. Deux semaines après il y a eu des rencontres et des discussions », indique Cyril Tetuanui. Selon le tavana, une bonne partie des demandes formulées il y a un an, et notamment celles sur les compétences, ont été inclues à l’Accord de l’Elysée.

Cyril Tetuanui estime également que le Pays « a mis les moyens » pour former les élus mais aussi le personnel communal sur la loi anti-fraudeur au RSPF.

Et si Cyril Tetuanui se dit très satisfait que les tavana soient plus souvent sollicités pour rendre un avis sur tel ou tel projet de lois, il demande tout de même un peu plus de temps de réflexion « pour rendre un avis de l’ensemble des communes des cinq archipels ».

Bilan de mi-mandat pour les communes

Après avoir évoqué le développement économique des communes l’année dernière, les tavana se pencheront pour ce 28ème congrès sur le chemin parcouru depuis leur élection en 2014. L’avancement des projets, les éventuels problèmes rencontrés, un bilan des outils et des dispositifs juridiques et financiers seront les sujets évoqués lors des tables rondes.

La deuxième partie du congrès des communes sera consacré à la rédaction « d’une feuille de route à l’horizon 2020 ». Les tavana devront répondre aux questions suivantes : « Qu’est-ce-qui peut rendre nos communes attractives ? Comment la commune peut-elle dynamiser son territoire ? Quelles évolutions nécessaires en matière d’intercommunalité ? Comment faire participer la population aux choix des projets ? ».