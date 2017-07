Une plainte déposée après le saccage de tiare apetahi

L’association Tuihana a déploré des dégradations survenues entre le 21 et le 23 juillet sur le mont Te Mehani Rahi, sanctuaire de l’inestimable tiare ‘apetahi. Elle a souhaité dénoncer ces comportements et « éveiller les consciences ».

Des dégradations ont eu lieu sur le mont Te Mehani Rahi, seul endroit où pousse la tiare apetahi, une fleur unique au monde. Des randonneurs ont ouvert un sentier de plus d’un mètre de large et de 10 mètres de long entre le 21 et le 23 juillet pour accéder à un pied de cette fleur unique, situé sur une pente jusqu’alors inaccessible. Les délinquants ont ainsi saccagé des pieds d’une plante endémique menacée d’extinction.

L’association Tuihana et la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement (FAPE-Te Ora Naho) se sont unies pour rappeler que les comportements que les randonneurs adoptent peuvent avoir des conséquences irréversibles sur la flore du mont Te Mehani Rahi. Ils ont d’ailleurs souhaité « dénoncer ces comportements » et « éveiller les consciences ».

Suite à ces dégradations, l’association a indiqué qu’elle porterait plainte contre X auprès du procureur de la République. Les responsables encourent une amende d’un million de Fcfp et trois mois de prison avec sursis.