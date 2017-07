Tribune libre : La positive attitude de Wilfred Johnston

Dans un courrier adressé à la rédaction de Radio 1, Wilfred Johnston, le jeune étudiant polynésien qui a conçu l’application mobile Apetahi, a pris non pas la plume mais le clavier pour signer un billet d’humeur sur la confiance en soi et l’esprit d’initiative. Courrier que nous publions in extenso.

« Bonjour,

Depuis ce matin dans ma file d’actualité Facebook, je vois des statuts du genre « je n’arrive pas à perdre du poids », « je perds beaucoup confiance en moi », « on n’arrête pas de se moquer de moi », etc. Beaucoup de perte de motivation dans les objectifs. Je suis de bonne humeur ce matin alors je me lance.

Je me permets de vous raconter une expérience que j’ai vécue lorsque j’étais au collège. J’étais loin d’être le meilleur à l’école et surtout, j’avais beaucoup de problème avec les filles. Vous voyez le genre ! « Il est moche », etc. A l’époque ça me faisait extrêmement mal, parfois je pleurais. C’était dans les années 2008, 2009. Et j’enchaînais beaucoup les petites relations avec les filles. Même mes amis se mettaient à se moquer de moi, surtout lorsqu’ils voyaient une très belle fille passer et qu’ils me poussaient dessus, sans raison. Et la fille me dévisageait. Ca faisait mal, très mal. Après toutes ces choses-là, je me suis mis à l’écart, dans mon coin et je réfléchissais beaucoup.

J’ai été humilié, doublé et sali, mais je me suis toujours relevé et je suis devenu encore plus fort. J’ai toujours gardé la tête haute et j’ai triomphé. A l’époque il y a bien un truc où j’étais le meilleur, c’était l’ordinateur. Je suis né avec un ordinateur. Je me mettais à créer des logiciels même si je ne savais pas le faire. Pourtant, on n’avait pas d’internet à la maison.

Lorsque j’étais au lycée, j’ai eu l’idée de créer une entreprise avec une application mobile pour les bus. Je voulais aider les personnes à être à l’heure et là encore personne ne croyait en moi. C’était du genre « Hey, Wil arrête de rêver ». Alors j’ai toujours tout pris sur moi. J’étais très timide et je restais dans mon coin à écouter de la musique. J’avais beaucoup de mal à communiquer avec mes camarades… On me jugeait sur mon physique. Ca a été comme ça toute ma scolarité. Mais je croyais en moi et je savais que je pouvais le faire… Avec le temps, j’ai rencontré une fille qui m’a aimé pour ce que je suis.

Trois ans plus tard, l’application du nom de « Apetahi » dont j’ai toujours rêvé est sortie. Tout le monde est tombé de haut, car ils n’avaient pas cru en moi et ils ont vu le résultat. Toutes les personnes qui m’ont malmené ont été stupéfaites et choquées. Certaines d’entre elles sont venues me demander pardon. J’ai grandi avec l’objectif de toujours persévérer et de semer le bien autour de moi.

Aujourd’hui je me retrouve avec une entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies et je suis en train d’en monter un autre actuellement. J’ai 22 ans et je n’ai pas fini de grandir. Surtout, je promets un truc, je serai l’homme le plus influent de la planète et je travaillerais pour ça. Je ne laisse plus personne me marcher sur la tête, m’humilier, me salir ou me démoraliser. Les expériences de mon adolescence m’ont forgé et ma détermination triomphera.

Tout ça pour vous dire : réaliser vos rêves ! Soyez motivés ! Vous seul déciderez de votre destin ! Ne vous laissez pas importuner ! Arrêtez de vous comparer ! Tout le monde a un potentiel, il suffit de l’exploiter.

Si tu veux perdre du poids, perds pour ta santé et non pour ressembler aux autres. Si tu veux réussir ta vie professionnelle, fonce ! Persévère ! Ne fais pas attention aux critiques et avance ! Un jour, tu prendras ta revanche.

Soyez positif !

Si tout le monde est positif, alors le monde le sera aussi.

Merci !

C’était juste Wilfred. Bon week-end et soyez positifs <3 ».