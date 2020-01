Les Australes et les Gambier en mal d’Internet

Depuis plusieurs jours, certaines îles, dont Tubuai, Rurutu et Mangareva souffrent d’importantes difficultés de connexions. D’après l’OPT et les mairies, la panne vient le changement de matériel du prestataire de la ligne satellitaire. Les réparations sont en cours.

Des problèmes pour retirer de l’argent, pour travailler dans les administrations, faire des recherches au collège, ou simplement pour se connecter sur les réseaux sociaux… Aux Gambier et dans les Australes, on se plaint fréquemment d’une connexion trop lente, mais depuis la semaine dernière aux Gambier, voire depuis plusieurs semaines aux Australes, il est devenu difficile de se connecter à internet. « C’est bien plus que les ralentissements habituels, il y a un vrai problème » confirme-t-on à la mairie de Tubuai.

D’après l’OPT, le problème viendrait de nouveaux modems mis en place par un prestataire américain pour l’Internet par satellite. La semaine dernière, après de premières investigations, des modems d’anciennes génération ont été remis en service pour améliorer la situation, mais les troubles de connexion, semble-t-il, persistent. « Des travaux sont en cours pour rétablir la situation », annonce l’office. « J’ai eu le président du pays au téléphone et il m’a assuré que toutes les équipes étaient mobilisées pour travailler sur le problème, précise le maire des Gambier, Vai Gooding. Maintenant il faut le laisser le temps aux techniciens pour faire ce qu’il faut ».

À noter que certaines îles pourraient, à l’avenir ne plus dépendre de la connexion par satellite. Comme l’a confirmé le conseil des ministres cette semaine, l’OPT doit lancer courant 2020 un appel d’offre pour la branche Sud du câble Natitua qui doit relier Tahiti à Rurutu et Tubuai.