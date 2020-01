Accident mortel lors d’une sortie de pêche à Maupiti

Ariipaea Arapa, un pompier âgé de 33 ans, a été retrouvé mort jeudi après-midi par ses compagnons de pêche sous-marine. Le gouvernement a adressé un message de condoléances à sa famille.

D’après un témoin cité par nos confrères de TNTV, l’accident serait survenu aux environs de 17 heures jeudi, alors qu’un groupe de trois pêcheurs et d’un pilote de bateau se trouvaient dans une passe de Maupiti. La victime se serait écartée du groupe, et aurait fait un malaise en plongeant dans une zone d’eau trouble. Le manque de visibilité et le courant ont rendu difficile les opérations de sauvetage.

Dans un message de condoléances, le ministre Jean-Christophe Bouissou rappelle que Ariipaea Arapa, qui avait été embauché à l’aéroport de Tatakoto en 2016 avant d’être muté à Maupiti l’année dernière, était un pompier apprécié par sa hiérarchie et ses collègues.