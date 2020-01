Insécurité routière : des journées pour sensibiliser, des permis à gagner

L’opération « Halte à la prise de risque sur les routes » est relancée pour une 16e édition. Le Haut-commissariat et ses nombreux partenaires organisent, du 1er février au 20 juin, six journées de sensibilisation à Tahiti et Moorea. Elles sont gratuites et ouvertes à tous les jeunes de 17 à 25 ans non titulaires du permis de conduire.

L’opération, lancée en 2015, permet de sensibiliser près d’un millier de jeunes tous les ans. Ateliers, rencontres, activités, et jeu-concours pour gagner, entre autres, des forfaits dans les auto-écoles… Le commandant de la gendarmerie en Polynésie Française, Frédéric Boudier, détaille le programme.

Les dates sont en ligne et l’inscription est possible sur le site billetweb.fr. Nouveauté cette année, une session spéciale sera consacrée, le 30 mai, aux deux-roues, à l’occasion de laquelle une une moto de 125 cm3 est à gagner.

En plus de cet effort de prévention, la gendarmerie promet d’accentuer la répression. Avec 29 morts et 140 blessés sur les routes en 2019, l’accidentologie est en baisse, mais reste anormalement élevée par rapport à la taille du fenua, comme le rappelle le colonel Boudier.

Prudence sur les routes, donc. À noter que la gendarmerie annonce au passage avoir amélioré ses moyens de détection de la conduite sous stupéfiants.