 « Comment sauver des vies sur la route », à vos votes

34 vidéos sont en lice pour remporter le titre de spot de prévention routière 2019-2020. Après 10 semaines de compétition, le Haut-commissariat a livré sa sélection pour proposer un choix entre 21 vidéos en catégorie individuelle et 13 en catégorie de groupe. C’est donc un pari gagné pour les autorités, avec l’engouement observé chez les Polynésiens mais aussi dans les établissements scolaires.

Lancée il y a plus de deux mois, la campagne « Comment sauver des vies sur la route » a rencontré un franc succès, comme l’attestent les 34 vidéos retenues pour la sélection finale. Le Haut-commissariat a su concerner la population et notamment la jeunesse pour lutter contre la mortalité routière. L’objectif était de produire du contenu vidéo afin de faire passer des messages de prévention routière par rapport à l’alcool au volant, l’utilisation du téléphone, des équipements de sécurité et le danger des deux-roues.

Le Haut-commissariat se félicite des productions reçues qui sont « d’excellente qualité et très variées ». C’est désormais au public de voter à partir d’aujourd’hui pour sa vidéo préférée et ce jusqu’au 22 novembre à midi. Le vote est possible uniquement sur la page Facebook du Haut-commissariat et chaque like ou émoticône sera considéré comme un vote. La vidéo qui remportera le plus de suffrages sera élue « spot de prévention routière 2019-2020 » et sera diffusée à la télévision.