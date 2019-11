Tahiti Tourisme vous chouchoute autour de l’île

Pour clôturer la saison 2019 des Tere, Tahiti Tourisme propose le premier « Tere du bien-être », Ha’amaita’ira’a e te Tino, le 30 novembre prochain. Au programme : détente, découverte et reconnexion avec la nature.

La fin de l’année arrive et pour l’occasion Tahiti Tourisme propose aux touristes et aux habitants de Tahiti une expérience inédite à bord des trucks traditionnels : le Tere du bien-être. Un moyen singulier de découvrir les secrets de bien-être physique et psychologique de la Polynésie. Le départ est prévu à 6 h 30 de la gare maritime de Papeete pour un retour au même endroit à 17 h 30. Entretemps, ce ne sera que séance de tai-chi dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles, découverte des multiples vertus des plantes locales, confection de mono’i, bain purifiant à la source Vaima, visite d’une culture bio et puis surtout massages et ma’a tahiti dans les jardins d’eau de Vaipahi.

Le tarif unique est de 9 000 Fcfp par personne. Les informations et renseignements au 40 50 40 30.

Tere Du Bien-Être 2019 – Programme by Fred Ali on Scribd