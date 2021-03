La deuxième opération « Halte à la prise de risques » de l’année a rassemblé 175 jeunes pour une journée d’information à l’Université de la Polynésie française, au cours de laquelle plusieurs ont gagné leur formation au permis de conduire et au Brevet de sécurité routière.

Depuis 2005, la gendarmerie organise chaque année plusieurs sessions de « Halte à la prise de risques », sous l’égide du Haut-commissariat et du Pays et en partenariat avec des entreprises privées. L’opération vise les jeunes qui débutent sur les routes, et permet à certains d’entre eux de gagner des formations au permis de conduire ou au BSR. Un élément déterminant dans le succès de ces journées, qui démarrent à 7 heures.

Ce samedi matin ils étaient 175 dans l’amphithéâtre de l’UPF. Ils ont d’abord entendu le président du syndicat des auto-écoles de Polynésie, puis un gendarme, sur le code de la route et les sanctions éventuelles, avant d’écouter le Dr Charles Belli, chirurgien orthopédiste, sur la traumatologie et les conséquences des accidents. Une conférence bien rôdée, dans un langage « cash » qui fait mouche, et illustrée de photos choc. Chaque nouvelle diapositive provoque des « aaah » et des grimaces de douleur dans l’assistance, et nombreux sont ceux qui détournent la tête face aux images d’abrasions, de fractures ouvertes, de greffes de peau, d’amputations. Et si certaines des images « avant-après » montrent des guérisons spectaculaires, le Dr Belli insiste sur les handicaps à long terme et les répercussions des accidents de la route sur la vie scolaire, professionnelle et personnelle .

Son intervention a été suivie de celle d’un gendarme réserviste sur les gestes de premiers secours, puis de celle d’un représentant des assureurs, sur les risques et conséquences de circuler sans assurance. Enfin, les jeunes répondent à un quiz, avec à la clé la possibilité de gagner plusieurs formations au permis de conduire et au BSR.

Un panorama complet présenté aux futurs usagers de la route. Le capitaine Christmann, officier adjoint de sécurité routière au Comgend, rappelle que l’alcool et les stupéfiants sont impliqués dans 76% des accidents mortels en Polynésie.

Cette année ne comptera que 5 sessions au lieu de 6. La prochaine aura lieu à Moorea le 17 avril prochain.