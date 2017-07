Les enchères du Casino Punaauia attirent les pros

Dans le cadre de la liquidation de la société, une vente aux enchères a été organisée samedi matin au Géant Casino de Punaauia. L’occasion pour les particuliers mais aussi pour bon plusieurs professionnels d’acheter du matériel quasi neuf, à prix bradé.

Professionnels et particuliers se sont réunis samedi matin dans les locaux de l’ancien Géant Casino de Punaauia pour assister et participer à une immense vente aux enchères. En effet, de nombreux ustensiles, machines et meubles quasi-neuf contenus dans le supermarché ont été mis en vente. Ainsi, les particuliers ont eu la possibilité d’acheter du matériel de qualité, à bas prix.

Les particuliers à la recherche de bonnes affaires se sont confrontés aux professionnels et aux grands noms de la restauration ou des grandes surfaces qui avaient de quoi renchérir. Chez les professionnels, un groupe spécialisé dans l’outillage a ainsi réussi à se munir d’un groupe électrogène à prix bradé.

Le chargé de mission de ce groupe pour cette vente aux enchères s’est fixé des objectifs précis en fonction des besoins du groupe. Il avait, au préalable, visité le centre la semaine passée pour repérer ce qui pouvait intéresser le gérant, comme le groupe électrogène. A l’avenir, cette acquisition lui permettra en premier lieu de fournir l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des magasins mais aussi de faire du bénéfice en louant ce service.

Pour rappel, cette vente aux enchères fait suite au placement en liquidation judiciaire des sociétés Casino de l’homme d’affaires et candidat aux territoriales de 2013, Franck Falletta. Le Casino de Punaauia avait ouvert ses portes en 2012 pour les refermer à peine un an plus tard, en 2013, criblé de dettes.