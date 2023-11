Clôture de la première semaine du Hura Tapairu 2023 en beauté

En clôture de la première semaine, six formations débutantes et chevronnées tenterons de décrocher, pour les unes, un prix, pour les autres une reconnaissance, lors de ce très disputé concours en catégorie Mehura et Tapairu.

En tout bien tout honneur, c’est à Fa’ahei Tahiti d’ouvrir le bal, la troisième formation inscrite en Mehura composée de 6 musiciens, 1 choriste et 17 danseuses. Depuis la création du Hura Tapairu en 2004, le groupe Hei Tahiti n’a cessé d’y participer et de nous surprendre avec ces thèmes inspirés du patrimoine comme Aratika en 2011, inspiré du classique français, le french cancan revisité en 2017. Pour sa neuvième participation, la cheffe et chorégraphe Tiare Trompette Dezerville a décidé de rendre hommage à l’un des plus grands auteurs compositeurs, Samuel Tuahu décédé en juillet 2021 sur le thème de « Sur le quai – I ni’a i te uahu », là où l’horizon rencontre la mer, nous élevons nos voix. Une fois de plus le talent s’exprime dans le choix des splendides costumes et des pas de la chorégraphie.

Puis vint la toute jeune troupe Ahonui, créée et dirigée par Hereiti Neuffer, âgée seulement de 19 ans. Cette formation regroupe des personnes allant de Papeete à la presqu’île et composée de 14 danseuses et de 8 musiciens, tous jeunes et ambitieux à l’idée de découvrir, de vivre une toute nouvelle expérience commune et de promouvoir leur culture. Avec Hare Kato, Magalie Tuhoe est la cheffe d’orchestre et auteure des chants sur le thème, jamais éculé, de l’amour sous toutes ses formes « Te mau huru ‘e to here ». Avec au programme, rencontres, attirances, sentiments, épreuves, il est montré dans cette composition les différentes étapes qu’il est possible de vivre dans une relation plus précisément sur la relation d’un couple.

C’est au tour de Pupu ‘Ori Tamari’i Vairao en catégorie Mehura d’offrir la magnificence de sa prestation. En 2016, elle a participé pour la première fois au Heiva à Tahiti, où elle a suscité l’enthousiasme du public et a été honorée par les jurys avec deux distinctions remarquables. Ce soir, Pupu’ Ori Tamarii Vairao invitait à une réflexion collective, véhiculant un message sur l’avortement, le choix et la prise de décision sur le thème de « Feau Manava » – L’Ombre de Décision. Splendide prestation chorégraphiée par Heimoana Mettra et Tokahi Faua dans des costumes « rouge sang » très à propos sur des chants composés par Moe Tefafano, Elise Tahua et Tokahi Faua.

Sur une note moins mélodramatique, une suite mélodieuse du concours, composée par Marotea Marissouce, est offerte par la prestation de la troupe Tere ‘Ori A Hura en catégorie Mehura qui aborde le thème de la couronne polynésienne « He’i Ma’ohi ». La cheffe et chorégraphe Tinirauarii Mou-Fat Taina revient sur les planches pour promouvoir son association culturelle après leur dernière prestation à l’étranger au Heiva de San Diego.



Une fois n’est pas coutume, les collaboratrices de la Banque de Polynésie, passionnées de ‘ori Tahiti, tenaient à coeur de participer pour la toute première fois à cette 19ème édition du Hura Tapairu. Le mois de février 2023 voit la naissance de la troupe Porinetia Hura, marquée par les 50 ans de la Banque et dirigée par Moehauarai Anthony Tirao dit « Coco ». Cette troupe concoure ici en catégorie Mehura sur un thème de « L’horizon, là où se rencontre l’océan et le ciel – Iriātai : te vāhi e fārerei ai te moana e te ra’i ».

La clôture de la soirée et de la première semaine est sublimée par l’originale prestation de Tapairu No Ha’avai de Taero Jamet en catégorie Tapairu et ‘ōte’a ‘āpipiti. Mirose Paia est l’auteure du thème et des chants. La conception du spectacle, la création artistique, et les chorégraphies, par Taero Jamet, avec la précieuse assistance de Hereiti Teuira et Terai Teriipaia. « Mauri Ora – Vis mon âme » est le thème présenté ce soir après trois mois de préparation. Le public lui a réservé une appréciation enthousiaste par des applaudissements nourris clôturant de la plus belle des manières cette première semaine culturelle.

La seconde semaine du concours reprendra mercredi 29 novembre pour se terminer Samedi 2 décembre 2023 avec la soirée d’apothéose des finales, l’annonce des gagnants en Hura Taiparu local et la remise des prix.