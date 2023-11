Nouvelle coupure d’électricité de Punaauia à Papeno’o

Au lendemain d’un blackout de plusieurs heures qui a touché tout le réseau de Tahiti, l’alimentation en électricité a été coupée, ce samedi, entre 14 heures et 15 heures dans une partie de la zone urbaine de Papeete, de Punaauia à Papeno’o. Feux de signalisation inopérants, télécommunications perturbées… C’est encore une fois un incident sur un important poste électrique de la Tep situé à Punaruu qui est à l’origine de cette coupure.

Une impression de déjà vu, pour les habitants de la zone urbaine. Au lendemain d’un blackout qui avait duré entre 3 et 5 heures tout autour de l’île de Tahiti, le courant électrique a de nouveau été coupé ce samedi après-midi peu avant 14 heures. La panne est cette fois plus localisée – de Papeno’o à Faa’a et sur une partie de Punaauia d’après le Haut-commissariat – mais, comme la veille les feux de signalisation sont inopérants, beaucoup de magasins ne peuvent plus encaisser les clients, et les télécommunications sont perturbées dans certaines zones. Rapidement, EDT a informe ses clients que cette nouvelle coupure avait pour origine un « incident sur la ligne de transport de la société Tep ». Ce que le transporteur confirme aux environs de 14h30 : ses équipes ont identifié un nouveau problème sur le poste 90 000 volts de Punaruu, déjà en cause dans le blackout de vendredi. Ce poste intérieur modulaire (Pim), situés juste à côté de la centrale Émile Martin et qui sert à connecter deux portions importantes du réseau de transport de Tahiti, avait subit la veille une « casse mécanique ». D’après le PDG de l’établissement Hervé Dubost-Martin, un « isolateur » avait dû être remplacé d’urgence, les pièces similaires devaient subir des vérifications, et le fournisseur avait été contacté dès vendredi. Une série d’interventions étaient programmées dans le courant du weekend. Elles sont bien sûr toujours d’actualité.

Les réparations d’urgence effectuées par la Tep ont en attendant permis à EDT de rétablir – zone par zone, pour éviter des surtensions – le courant dans l’ensemble de la zone urbaine entre 14h45 et 15h15.