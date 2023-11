Pourquoi les coupures de courant affectent aussi les communications

Ce matin à Tahiti, durant le black-out, les usagers ont vu leur accès au réseau de téléphonie mobile limité, voire bloqué, tandis que le réseau filaire continuait à fonctionner. La faute aux antennes, dont les batteries ont une autonomie limitée.

Beaucoup l’ont constaté ce vendredi matin. Quand l’électricité se coupe, ce sont aussi les télécommunications qui sont difficiles. Et pourtant, comme le précise l’OPT, les équipements techniques qui assurent le service de téléphonie sont parés à l’éventualité du blackout. Des groupes électrogènes sont enclenchés automatiquement sur les sites les plus importants du réseau, permettant de maintenir l’essentiel du service autour de Tahiti. Certains générateurs de secours n’ont pas démarré, mais ils ont été « rapidement remis en route » d’après l’OPT : il était possible de téléphoner sur et depuis les fixes toute la matinée. Ou de surfer depuis un ordinateur – s’il était lui-même alimenté en électricité – puisque la connexion internet filaire bénéficie des mêmes équipements.

La situation a été beaucoup plus chaotique sur le réseau mobile. Dans un premier temps parce que beaucoup de monde cherche à appeler : le réseau, par endroit a pu être saturé entre 7 et 8 heures. Mais certaines antennes ont aussi défailli, rendant les communications audio comme l’échange de données impossible dans certaines zones et pour certains opérateurs. Car ces petits équipements souvent haut perchés n’ont pas de générateur de secours. À la place, elles disposent d’une batterie, dont la capacité peut beaucoup varier suivant les zones, l’ancienneté du modèle et la fréquence des sollicitations durant la panne. « Les batteries ne tiennent quoiqu’il arrive pas plus de 3, 4 ou 5 heures, précise un professionnel. La coupure aurait duré plus longtemps, ça aurait été plus compliqué. » Le blackout, quoiqu’il arrive, devrait permettre aux opérateurs d’identifier les équipements les moins fiables : il est important que le réseau « tienne » durant ces coupures, notamment pour permettre de contacter les services d’urgence.