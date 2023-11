Hura Tapairu Manihini : le Mexique fait rayonner le ‘ori tahiti

Trois soirées durant, les dix groupes étrangers participants au Hura Tapairu Manihini se sont produits sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture. Le palmarès de cette quatrième édition a été dévoilé hier soir : c’est la troupe Pô Rumaruma, venue du Mexique, qui s’impose en catégorie Tapairu manihini suivie de Tiare Tahiti, toujours du Mexique, en Mehura. La soirée de vendredi a aussi marquée par les prestations de groupes américains, mais aussi de ‘Atoroira’i Mehura, Vaheana, O Meha’i Nui Hine et Toa Mata Rau.

Textes et photos : Stéphane Sayeb / Tahiti Zoom

La soirée a débuté avec la récente troupe Heiva Nui venue des USA et pour laquelle c’est sa troisième participation au concours. Sur une thématique spirituelle où la gratitude et l’amour envers son prochain et son dieu, la chorégraphie de Auli’i Kama, également auteur du thème, fait la part belle à la reconnexion profonde avec la tradition, les relations humaines, et l’expression de gratitude envers Dieu et sa création.

Vaheana Le Bihan a signé de main de maitre la chorégraphie de la troupe suivante – et lauréate, une fois de plus ! du Hura Tapairu manihini en catégorie mehura – Tiare Tahiti Mexico qui comme son nom ne l’indique pas, a fait le déplacement pour la quatrième fois en provenance du Mexique. En effet, en 2019, le groupe repart avec la 2ème place du podium en catégorie mehura et l’année dernière le groupe repart avec la 1ère place catégorie mehura ! Le groupe du Mexique Tiare Tahiti Mexico remet donc son titre en jeu ce soir, avec le thème : « Hina ma bien aimée. », a noter la splendeur de leur robes et coiffures, harmonieusement choisies.

Hitira’a Tahiti, troupe venue des USA, a fait sensation avec la beauté de leur prestation et des danseuses dont la chorégraphie est orchestrée par Jessy Pumphrey sur un thème qui magnifie « l’appel de la danse – Te Pi’i A Hura ». Un coup de coeur pour le public !

C’est juste après cette sublime prestation que l’intermède musical est offert par le groupe Milky Way, le temps de comptabiliser les points et d’annoncer les résultats du Hura Tapairu manihini.

La dernière partie de la soirée voit la troupe de Tauhere Sandford, également auteure du thème, prendre possession de l’espace scénique avec sa troupe ‘Atoroira’i Mehura pour deux catégories, Mehura et ‘aparima ‘āpipiti, sur une émouvante création inspirée par « l’enfant de cette terre ». La partie sonore étant réalisée par, excusez du peu, les talentueux Maire Tavaearii, Angelo Neuffer, Tapuarii Laughlin Et Eto.

Vaheana, sublime troupe de Vaheana Le Bihan, prouve sa grande experience réussie avec cette prestation sur le thème de l’histoire de la déesse du feu Pere. Les costumes et la chorégraphie seront magnifiés par les chants de la compositrice, la talentueuse Raumata Tetuanui.



Superbes tableaux, enchantement pour les yeux, pour l’entrée en lice de la troupe O Meha’i Nui Hine, de Vaitiare Varuahi et Honoura Pani, en catégorie Mehura, composée de 20 danseuses revient au Hura Tapairu avec un mehura sur le thème « ‘Ia ‘auhune te vahine ! Que la femme soit en abondance ».

En cloture de cette soirée, la troupe Toa Mata Rau concoure en catégorie Tapairu et ‘ōte’a ‘āpipiti. Cette toute récente formation dirigée par le meilleur danseur du Heiva 2017, Noa Teiva, revient pour sa première participation à la compétition avec une trentaine de danseurs – que des Tane ! – sur un thème magistralement mis en scène et composé par Noa lui-même, sur la navigation traditionnelle, la connaissance du ciel. C’est un art, une science, perdue aujourd’hui. Ils savaient observer le monde visible et invisible et diriger la pirogue sur la mer. « Ma’ohi va’a – la pirogue ».