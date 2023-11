Jeux du Pacifique : natation, tennis de table, judo ou tir à l’arc, les très bon élèves

La première semaine des Jeux s’est achevée, avec le retour de la première partie de la délégation, ce dimanche. Outre les disciplines collectives, avec de l’or en volley (tane et vahine) et en basket féminin, les sports individuels ont apporté leur lot de médailles à Tahiti, qui est sur le podium du classement des médailles à mi-parcours. Cette semaine, place à l’athlétisme ou au va’a, tandis que les matchs de tennis s’enchaînent.

Lire aussi : Tahiti prend la troisième place du classement des médailles

Quatre titres pour le tir à l’arc

En poulie, les archers avaient bien débuté la semaine, avec de l’argent pour Aurore Cottet en format Fita. Même chose pour Tearii Winkelstroeter. Décidement abonnés à l’argent, ils ont remis ça vendredi en équipes mixtes, au format match-play. Aurore Cottet a finalement conjuré le sort en individuel, en s’offrant l’or devant la Calédonienne Caroline Balber, médaillée d’or en début de semaine. Chez les garçons, belle médaille de bronze pour Julien Ravaudet.

Chez les archers classiques, déjà lauréat du bronze en Fita, Jean-Pierre Teiva Winkelstroeter a réitéré la performance en match play. La bonne surprise est venue des matchs par équipes mixte, avec l’or décroché par ce même Teiva Winkelstroeter, associé à la jeune Thaïs Pendu, 16 ans, qui n’avait jamais tiré à 70 mètres avant le mois de juillet dernier. Une performance de haut niveau, notamment en demi finale, où la paire tahitienne a écarté les qualifiés olympiques australiens.

Enfin, après leurs médailles d’or et d’argent récoltées au début des Jeux, nos deux para-tireurs par Raiari Teuiau et Atonia Maitia récolté les mêmes métaux en match-play. S’ils ont bien reçu leurs récompenses, celles-ci ne sont pas comptabilisées au tableau des médailles, faute du nombre de concurrents suffisant dans la catégorie. Ils ont devancé un tireur salomonais.

Cinq médailles d’or pour la natation

Du côté des bassins, on retient les trois médailles d’or de Naël Roux, l’un des hommes forts de ces Jeux : il s’impose sur le 1 500 m nage libre, le 400 m 4 nages . Mais aussi les deux titres de Keha Desbordes en dos, sur 50 et 100 m, avec des temps élites pour notre porte-drapeau. Les jeunes Déotille Videau et Lilli Paillisse ont également signé des performances intéressantes, sans oublier Enzo Kernivinen, Enzo Costa-Lacombe ou Rohutu Tuahui.

Au total, la natation tahitienne repart de la capitale salomonaise avec 28 médailles : cinq en or, huit en argent et quinze en bronze. Un très bon bilan, notamment face à la très solide délégation calédonienne, et alors que Samoa, Fidji, les Cook ou la Micronésie avaient aussi de très bonnes individualités dans leur équipe. La délégation tahitienne a aussi affiché un très bon état d’esprit, avec 8 médailles récoltées en équipe, sur les différents relais.

Le judo au rendez-vous

C’était en tout début de cette première semaine : sur les tatamis, les judokas ont apporté la première médaille d’or de ces Jeux grâce à Tini Bopp. Jérémy Picard a suivi chez les lourds, avant Ambre Popoff et Tematerai Hervé. Lors des derniers Jeux, à Samoa, le judo tahitien avait récolté 19 médailles : il y en a une de moins cette année, mais un titre en plus. On note aussi le très bel esprit collectif des judokas, toujours présents dans les tribunes pour aller encourager les autres sports.

7 médailles d’or : la domination des pongistes tahitiens

Comme à chaque fois depuis 2011, le tennis de tables par équipes a rapporté l’or chez les messieurs. Même réussite cette année pour les féminines. En individuel, on retient le triplé des garçons, avec Océan Belrose en or, Hugo Gendron en argent et Kenji Hotan en bronze. Autre podium 100 % tahitien, celui du double mixte, avec le succès de Océan Belrose et Kelley Tehahetua devant Kenji Hotan et Keala Tehahetua, tandis que Hugo Gendron et Heimoe Wong ont pris le bronze.

Au total, les pongistes rapportent sept titres, cinq médailles d’argent et trois en bronze. Jamais la discipline n’avait autant réussi ses Jeux. Menés par Mateau Tehei, Heiava Lamaud ou Allgower Marua’e, les handisports ont également contribué à ce succès collectif, avec, outre l’argent en équipes, trois médailles d’or en individuel, dans une compétition très dense en termes de compétiteurs.

De l’or en va’a ce dimanche ?

Ce dimanche, lundi aux îles Salomon, de nouvelles médailles sont attendues, notamment en va’a, avec les épreuves de vitesse. Nos rameurs ont découvert le plan d’eau dans la foulée de leur arrivée dimanche soir. C’est également le début des épreuves d’athlétisme, de bodybuilding ou la poursuite du tournoi de tennis. En simple messieurs, les quatre tahitiens sont engagés dans les quarts de finale.