Jeux du Pacifique : de l’or en athlétisme, triathlon, kayak et va’a

Une quatrième médaille d’or pour Iloha Eychenne en kayak, sa deuxième en K2 avec Nateahi Sommer, mais aussi de l’or en V1 marathon masculin et une large domination tahitienne en triathlon. Tahiti est 2e au classement des médailles. Les principaux résultats de la journée de mercredi.



Deux doublés en triathlon

La journée a parfaitement débuté pour Tahiti : sur le triathlon, disputé en format sprint cette année, Salomé de Barthez ont réalisé le doublé chez les dames. Avant d’être imitées quelques minutes plus tard par Benjamin Zorgnotti et Jean-Marc Rimaud chez les messieurs. Aujourd’hui, les épreuves enchaînées se poursuivent avec l’aquathlon et le triathlon par équipes mixtes.

Iloha Eychenne et Nateahi Sommer, reines de la glisse

En individuel, elle avait déjà remporté la vitesse et le marathon en K1 : Iloha Eychenne a conquis sa quatrième médaille d’or hier en kayak, sa deuxième avec sa jeune partenaire de 16 ans, Nateahi Sommer. Après le K2 en vitesse, nos deux vahine ont remporté le marathon. Une course qui s’est aussi disputée chez les hommes, avec de l’argent pour Nohoarii Thuau et Charles Taie.

Du marathon, il y en avait aussi du côté du va’a, mais en individuel. Avec là aussi de l’or, pour Tuatea Teraiamano chez les tane. Comme son coéquipier du team OPT Temoana Taputu, vainqueur de la vitesse en début de semaine, il signe une deuxième victoire de prestige en moins d’un moins, quelques semaines après la Hawaiki Nui. Toujours sur le marathon V1, mais côté vahine, Mahia Berdichevski-Poroi s’est offert la médaille d’argent. Les courses de marathon se poursuivent aujourd’hui, mais en V6.

Troisième titre en athlétisme

Il était le favori de la longueur, et il n’a pas déçu : Raihau Maiau a décroché la médaille d’or, au lendemain des deux premières gagnées à la perche masculine et à la hauteur féminine. L’athlète originaire de Moorea, qui fut champion de France en 2017, avait déjà gagné l’or aux Jeux de 2015, quatre ans après l’argent obtenu à Nouméa.

Une autre médaille est à souligner pour la délégation tahitienne d’athlétisme. Déjà quatrième du 5000 mètres à seulement 14 ans, Angèle Richard s’est offert le bronze sur 1 500 m.

Mais aussi…

Enfin, Heve Kelley a terminé le tournoi de tennis en simple avec la médaille d’argent autour du cou. En force athlétique, Tahiti remporte deux médailles de bronze avec Manutea Ozoux et Matahi Papai.

Ce qui permet à la délégation tahitienne de reprendre la deuxième place du classement des médailles à l’Australie. Le fenua compte 46 titres (pour 48 médailles d’argent et 47 de bronze), contre 45 médailles d’or pour les Australiens. Les Calédoniens font toujours la course en tête avec 174 médailles, dont 73 en or.