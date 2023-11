Jeux du Pacifique : Heve Kelley, le retour argenté

Accablé par la chaleur tout au long du tournoi, le Tahitien a fait un retour remarqué aux Jeux du Pacifique. Eliminé au deuxième tour il y a quatre ans, il avait posé la raquette pendant deux saisons avant de se remotiver pour préparer le tournoi des îles Salomon, d’où il repart avec deux médailles d’argent. Au total, le tennis tahitien en a récolté trois, son meilleur bilan depuis le siècle dernier.

Encore une médaille d’argent en tennis pour Tahiti. Après celle loupée de peu par les hommes en équipes, puis la défaite d’Antoine Voisin et de Mehetia Boosie eN finale du double mixte, Heve Kelley n’est pas parvenu à décrocher l’or en simple mercredi. Une finale dominée par le Calédonien Heremana Courte, tête de série n°1 du tournoi et lauréat du championnat de France juniors l’an passé, 6-1, 6-2.

Un score très sévère pour le Polynésien de 26 ans. Le colosse (1,98 m) au regard rêveur, doté d’un puissant coup droit redouté à Tahiti et dans le Pacifique, a su tenir bon nombre d’échanges. Chaque jeu a été très disputé, mais il reconnaît avoir « perdu tous les points importants », face à un adversaire impressionnant, très régulier, bon serveur et surtout solide défenseur.

Le « mur » calédonien était trop fort

Un peu plus tôt dans la quinzaine de ces Jeux, les deux hommes s’étaient déjà rencontréS, mais le score avait été plus serré. En demi-finales du tournoi par équipes, le jeune Calédonien s’était imposé en se montrant plus solide physiquement, malgré un premier set largement dominé par le Tahitien (6-1). En finale mercredi, sous la chaleur du soleil de 13 heures, « j’ai essayé de varier un peu plus les services, de monter à la volée… », raconte-t-il.

Mais c’est à nouveau la condition athlétique qui a pêché pour Heve. Le tennisman originaire de Moorea le reconnaît bien volontiers, lui qui a tiré la langue à maintes reprises et changé cinq fois de tenue pendant la rencontre, sans compter les innombrables allers-retours pour éponger son front ruisselant de sueur. « Il était un peu au-dessus, surtout au niveau physique. Il a jamais baissé d’intensité, et moi j’ai baissé en énergie au bout d’une heure de jeu et il m’a bouffé. Et puis c’est un vrai mur, il ramène toutes les balles, avec lui ça revient et ça revient, c’est très fort ». Trop fort pour le cogneur de Moorea, pas habitué à jouer « contre quelqu’un qui renvoie autant ».

Déjà détenteur de deux médailles de bronze aux Jeux, en équipe en 2015 et en 2019, Heve Kelley n’imaginait pas forcément en ramener deux de plus cette année, qui plus est en argent. Car à l’issue de l’édition de Samoa et après plusieurs années à faire parler de lui pour son talent évident, notamment en Nouvelle-Zélande où il a joué et étudié, l’ancien grand espoir de la discipline a pris une pause de plus de deux ans.

Objectif Coupe Davis et Tahiti 2027

« Le coach, Pat’ (Patrice Cotti) m’a remotivé pour participer aux Jeux du Pacifique, on s’est tous entraînés dur mais je ne me voyais pas vraiment comme le numéro un dans l’équipe, et pourtant je suis le dernier encore debout dans le tournoi », souligne le grand gaillard, le crâne rasé protégé par une casquette trop large. « Heve, il peut être le meilleur joueur de l’équipe de Tahiti quand il le veut », confiait son coéquipier Heimanarii Lai San la semaine dernière. La preuve, avec ce premier retour gagnant en mai dernier, lorsqu’il a remporté son cinquième titre de champion de Polynésie, cinq ans après le quatrième.

Désormais, celui chez qui le tennis se pratique en famille (son père et son grand frère ont joué à un bon niveau et son petit frère dispute des tournois junior en Océanie) vise une place dans l’équipe du Pacifique de Coupe Davis, équivalent de la Coupe du monde de tennis. Cette sélection des îles du Pacifique, engagée dans la troisième division mondiale, doit débuter sa campagne 2025 début février au Salvador. Là encore, ce serait un beau retour pour le Polynésien, qui a déjà été sélectionné à cinq reprises pour ce tournoi mondial, la dernière fois en 2019. « Après, c’est surtout les Jeux de 2027, on a intérêt à se préparer car on ne va quand même pas perdre chez nous ! », rigole-t-il. Et promis, cette fois avec une meilleure préparation physique.