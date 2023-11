Fonction publique : la Fraap dénonce des « pratiques mafieuses », l’administration réfute

La Fraap a convié la presse ce mercredi pour dénoncer plusieurs dysfonctionnements au sein de la fonction publique territoriale. Ces problématiques « profondes » durent selon elle depuis au moins une décennie, perdurent malgré le changement de gouvernement et seraient la cause du « sérieux malaise » des fonctionnaires. La Direction de la modernisation et des réformes de l’administration réfute la plupart des accusations de la Fraap, qui prépare les élections syndicales.

La Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie (Fraap) « en a ras la casquette ». Ce mercredi le syndicat a convié la presse pour dénoncer des dysfonctionnements au sein de la fonction publique. Avec 7 grèves à son actif entre 2021 et 2023, elle pointe notamment du doigt « l’inaction » de la Direction de la modernisation et des réformes de l’administration qui « ne devrait pas exister ». Ce service du Pays chargé, entre autres, d’entreprendre ou de coordonner des audits puis d’émettre des avis et des rapports sur l’organisation ou le fonctionnement des services publics « ne ferait pas son travail ». Jean-Paul Urima, le secrétaire général du syndicat, évoque par exemple les rapports sur le Service d’accueil de la sécurité (SAS) mais aussi sur la Direction de l’aviation civile (DAC) qu’il dit attendre encore.

Des « pratiques mafieuses » ?

De son côté, Eric Déat, à tête de la DMRA depuis 2015, se défend en précisant qu’il y a « une procédure à respecter » et que les syndicats ne sont pas forcément destinataires des rapports d’audit. Celui du SAS aurait déjà été remis au président Brotherson le 17 août dernier et l’enquête concernant les risques psychosociaux de la DAC, sous-traitée à une autre entité, n’aurait quant à elle été commandée que le 14 novembre par l’exécutif. Dans sa longue prise de parole Jean-Paul Urima a aussi dénoncé des « pratiques mafieuses » au sein des directions de plusieurs services « en connivence totale », citant la Direction générale des ressources humaines ou encore la Direction du système d’information (DSI).

Des problématique au sein de la DSI

Cette dernière, chargée de la gestion du parc informatique des services du territoire, aurait d’ailleurs été en proie à « un détournement de matériel informatique » durant la période Covid. La Frapp assure avoir donné l’alerte aux autorités … en vain. Sur ce point la DMRA dit avoir mené un audit sur le processus de gestion du matériel informatique qui n’a pas révélé de « situations particulières ». Eric Déat avoue toutefois que d’autres problématiques ont bien été constatées au sein de ce service, que les agents ont bien été sanctionnés et que les choses ont été remises en ordre. A noter que ce syndicat, qui n’est pas représentatif au niveau territorial, mais qui fait son trou d’élection en élection et de mouvement de grève en mouvement de grève, est en pleine campagne électorale en vue des prochaines élections prévues en mai.