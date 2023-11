Jeux du Pacifique : le taekwondo au top, doublé en va’a et de l’argent au tennis

Comme la veille, le taekwondo, l’athlétisme, le va’a, le kayak et la force athlétique ont apporté de nouvelles médailles à Tahiti, dont huit en or. Les boxeurs ont aussi enchaîné. Une journée prolifique, alors que de nouveaux podiums sont attendus aujourd’hui en va’a marathon et en triathlon.

Outre les deux médailles d’or récoltées en athlétisme, la délégation tahitienne a conquis deux nouveaux titres en va’a. Ils sont pour les V6 hommes et femmes sur le 1 500 m. Cette course aurait dû se disputer la veille, mais les lignes d’eau n’étaient pas en place. Hier, ce sont les drapeaux et bouées positionnées au niveau des virages qui ont posé des problèmes, puisque pas moins de quatre équipes, dont les deux équipages calédoniens, ont été disqualifiés pour de mauvais passages. Mais pas les tahitiens donc, qui n’avaient jusque là pas signé de doublé sur le même support et la même distance depuis le début des Jeux. Après les épreuves de vitesses, nos aito comptabilisent donc cinq médailles d’or, une en argent et une en bronze, sur huit courses.

Aujourd’hui, place aux épreuves de marathon. Des courses disputées par les kayakistes hier, avec une nouvelle médaille d’or pour Iloha Eychenne chez les dames, déjà lauréate en vitesse sur K1 et K2. Chez les messieurs, Charles Taie a décroché la médaille d’argent, comme en K2.

Tahiti, patron du taekwondo

Après les deux médailles d’or individuelles et celui par équipes gagné par les filles un jour plsu tôt, l’équipe masculine de taekwondo disputait sa compétition hier. Avec la même réussite : trois titres de champion. Le premier revient à Rahiti Iorss, en -74 kilos. Le combattant de la presqu’île, qui s’entrâine dans le club familial du Tahitian Martial Spirit, a ressenti « une très grande émotion, car ce n’est pas tout le temps qu’on finit sur un podium ».

L’autre médaillé d’or et Manu Huaatua, de Tefana, chez les +87 kilos. « J’avais terminé deuxième en Papouasie en 2015, donc je voulais vraiment obtenir l’or avant de finir ma carrière », savoure le jeune homme de 25 ans. Il compte désormais se tourner vers le coaching, lui qui a tiré de ses différents entraîneurs « le goût d’apprendre aux jeunes et de les sortir de la société où ils peuvent aller, avec la drogue ou la violence ».

Absent des Jeux en 2019 pour cause de conflit de fédération, le taekwondo tahitien a donc fait son retour par la grande porte, puisque les garçons ont aussi récolté l’or par équipes. « J’étais tout seul à Samoa et je n’avais pu participer qu’aux Oceania, là ça fait du bien de venir en équipe, d’avoir un gros tāhō’ē », souligne Manu Huaatua. « On se connaît tous depuis qu’on est petits, donc on était déjà bien soudés avant même la préparation des Jeux », confirme Rahiti, pour qui le taekwondo tahitien « s’affirme dans le Pacifique » grâce à cette compétition.

Encore de l’argent pour le tennis

En tennis, Tahiti disputait sa deuxième finale de la quinzaine : celle du double mixte. Mais comme lors du tournoi par équipes messieurs, les Tahitiens ne sont pas parvenus à hisser les couleurs du pays au plus haut. Antoine Voisin et Mehetia Boosie repartent avec une médaille d’argent, battus 6-3, 6-0 par une paire de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Récents lauréats du tournoi de Fei Pi, ils n’ont commencé à jouer ensemble que depuis « deux ou trois mois » pour préparer les Jeux.

« Leurs joueurs frappaient beaucoup trop fort pour moi », concède la féminine du duo. « Au début, on avait bien commencé, on a eu quelques balles de break dont un jeu qu’on menait 0-40 mais ils ont réussi à garder ce jeu, et après ça leur confiance a augmenté et c’était finit. Ils n’ont pas fait une faute en frappant fort et en tenant la balle », raconte Antoine, qui explique avoir « essayé de mettre la pression à la volée, mais ce n’était pas assez ». Si lui se montre « un peu amer » d’avoir perdu, Mehetia est « très contente d’avoir ramener une médaille à l’équipe ».

Nouvelle chance d’or aujourd’hui pour Tahiti, avec la finale du simple messieurs pour Heve Kelley, qui s’est qualifié hier. Le multiple champion de Polynésie retrouve le n°1 Calédonien Heremana Courte en final, qui l’avait battu lors d’un étrange match en trois manches lors de la demi-finale du tournoi par équipes messieurs : tout en puissance, Heve Kelley avait alors largement remporté le premier set avant de s’effondrer physiquement pour s’incliner 1-2. De son côté, Mehetia Boosie a aussi une chance de médaille en simple, mais en petite finale, pour le bronze.

Enfin, en force athlétique, les hommes n’ont pu ramener plus qu’une médaille d’argent après les deux titres gagnés la veille par les filles : celle de Marc Lisan en -84 kilos. On note aussi quelques résultats de boxe, avec des combats victorieux pour les frères Dauphin, Tautua chez les 67 kilos et Gabriel chez les 86. Tous deux filent en demi-finales, tandis que Flore Hani disputera la finale chez les femmes -63 kilos. En revanche, fin de parcours en quarts de finale pour Hokini Commings, Maui Amaru et Dominique Tunoa.