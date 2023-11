Un premier cas de dengue autochtone à Papeete

Les autorités sanitaires ont repéré un cas de dengue de type II chez une personne qui vit à Papeete et n’a pas voyagé ces derniers temps. Il s’agit donc d’un cas autochtone. Même si l’épidémie est encore loin, le Pays, qui rappelle que la dengue n’a pas circulé en Polynésie depuis trois ans, demande la plus grande vigilance.

Ce premier cas autochtone a été repéré dans le quartier de Fari’ipiti, à Papeete. Des équipes du centre de santé environnementale de la Direction de la Santé doivent procéder à des traitements dans la zone ce jeudi 30 novembre et lundi 4 décembre dans les premières heures du jour. Pour le Pays s’agit « d’anticiper et de ralentir une éventuelle diffusion de la maladie », ce qui implique de repérer au plus vite les nouveaux cas. Ainsi, la population est appelée à se débarrasser des potentiels gites larvaires autour de chez eux (petites flaque d’eau, sous-pot, gouttières pas entretenus, gros déchets…), à se protéger des piqûres avec des répulsifs, et surtout à consulter un médecin en cas de suspicion de dengue. » Les symptômes se manifestent au bout de 3 à 14 jours après la piqûre infectante et les plus courants sont une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et une éruption cutanée rappellent les autorités. En cas d’apparition de ces signes, il est recommandé de consulter rapidement un médecin qui prescrira le test de diagnostic ».

Le Centre de Santé environnementale de la Direction de la Santé (40 503 745 / cse@sante.gov.pf) et le Bureau de veille sanitaire de l’Arass (40 48 82 01 / veille.sanitaire.arass@administration.gov.pf) dont aussi disponibles pour toute information sur la maladie.