Tour des juges : Raimana Van Bastolaer se fâche

Alors que la polémique autour de la tour des juges continue, que certains grands noms du surf se positionnent directement contre sa construction, Raimana Van Bastolaer, lui ne s’est pas exprimé sur le sujet. Son silence a fait du gardien de la passe de Havae la cible de commentaires émanant de « petits cons » qui prétendent lui interdire de « surfer Teahupoo ». Dans une vidéo publiée ce mardi, le surfeur prévient et invite ceux « qui vont dire ou écrire » de tels propos à aller se « faire… ce que je pense ».

Raimana Van Bastolaer n’en peut plus. Visé par des commentaires postés sur la toile, le gardien de la mythique vague de Teahupoo – qui ne s’est jamais positionné pour ou contre la tour des juges – sort du silence. Ce mardi, dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, il s’est montré excédé par les propos portés par des « petits cons » à son encontre. Il prend le temps de rappeler qu’il surfe la vague mythique depuis 15 voire 20 ans et qu’il est libre « de partager ou pas » les post qui circulent depuis plusieurs semaines sur le web. « Vous n’allez pas venir me dire ce que je dois faire », insiste ainsi le surfeur d’expérience qui ne souhaite pas rentrer dans la polémique.

Kauli Vaast lui aussi ciblé

Il évoque aussi des commentaires à l’encontre de Kauli Vaast « qui ne partage rien, ne dit rien » et qui donc ne devrait « pas surfer » non plus. « Pour qui vous vous prenez ? » s’énerve Raimana qui prévient ces internautes à la main lourde de ne pas se mettre en travers de son chemin. « Ne venez pas devant moi, je suis très patient. Je ne viens pas vous embêter… moi je n’ai pas de temps à perdre ». Pour lui, si Matahi Drollet « veut dire des choses, défendre des causes », c’est son droit comme celui de l’association » qui veut défendre l’environnement à Teahupoo » mais il les prévient désormais qu’il veut être respecté dans ses choix et qu’il ne veut plus que son nom ou celui de Kauli Vaast soient utilisés pour « défendre votre cause ».