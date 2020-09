Coco et Barthélemy rouvrent les portes de To’ata

D’abord programmée pour avril, la deuxième édition du concert Tu’iro’o aura bien lieu samedi 10 octobre. Pour rendre hommage à Coco Mamatui et à Barthélemy, deux noms incontournables de la chanson polynésienne, il fallait bien To’ata. Kalou Gooding, Reia Poroi et Antoine Arakino auront la mission de réanimer la plus grande scène de Tahiti, paralysée depuis plusieurs mois par le covid.

Offrir To’ata aux artistes locaux, rendre hommage à ceux qui ont « écrit l’histoire de la musique » au fenua. L’idée de Tu’iro’o, concert annuel lancé en 2019, n’a pas changé. Après Maire Tavaearii, les Tefafano Sisters et les autres grandes voix féminines des années 80 et 90 l’année passée, ce seront cette fois Barthélémy et Coco Mamatui qui seront à l’honneur, le 10 octobre. Deux chanteurs qui ont en commun d’avoir offert des mélodies solidement ancrées dans la mémoire des Polynésiens et d’avoir fait rayonner la variété polynésienne bien au-delà du fenua.

Leur rendre hommage était « une évidence » pour la Maison de la culture. Et refaire vivre To’ata était, semble-t-il, une nécessité. Après l’annulation du Heiva, et le report des plus importants concerts de l’année, le retour de la musique sur la grande scène de Papeete est un vrai symbole pour le milieu culturel. Certes, la capacité sera limitée à 1 000 personnes, gestes barrières obligent. Mais pour Hinatea Ahnne, il s’agit avant de montrer que, malgré le covid, les artistes sont toujours là. « Et que la vie continue » insiste la directrice de la Maison de la culture.

Entre Barthélémy, « king » du style Kaina, et Coco, dont les mélodies ont été reprises par plusieurs générations de chanteurs, difficile de faire un répertoire plus riche. « Ce sont des artistes qui ont voyagé, qui ont emmené leur musique, notre musique à l’étranger, et qui ont rapporté beaucoup de choses pour enrichir la musique d’ici », note Antoine Arakino, qui fera partie des musiciens sur scène le 10 octobre. La Maison de la culture a fait en sorte de réunir un casting à la mesure de l’événement : aux côtés de l’orchestre de Bruno Demougeot, on entendra la voix de Reia Poroi et la guitare de Kalou Gooding. Le fondateur du célèbre trio Kikiriri, qui a tourné dans le monde entier mais dont c’est la première apparition à To’ata, rappelle à quel point Coco Mamatui et Barthélémy ont été des exemples pour les artistes du fenua.

Les places (1 500 francs par adulte, 1 000 francs pour les moins de 12 ans) sont d’ores et déjà en vente sur le site de la Maison de la culture. Un live streaming payant (1 200 francs en live, 800 francs en replay) sera proposé le samedi 10 octobre.