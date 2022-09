Collision mortelle entre deux vélos électriques à Moorea

Un homme de 52 ans est mort après la collision de deux vélos électriques vendredi soir à Atiha.

Deux conducteurs de vélos électriques qui ne portaient pas de casque, selon les témoins, se sont percutés à Atiha sur l’île sœur, vendredi soir en fin d’après-midi, rapportent nos confrères de Polynésie La 1ere. Le choc a été frontal et l’un des deux conducteurs, âgé de 52 ans, est décédé des suites de ses blessures. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. D’après TNTV, l’un des vélos roulait à contre-sens et l’autre transportait, en plus du conducteur, un enfant, lui aussi sans casque.

Depuis le début de l’année, 21 personnes ont été tuées sur les routes du fenua, dont une majorité circulait en deux roues. Depuis début juillet, le Pays a imposé l’immatriculation et l’assurance des vélos électriques les plus puissants mais la mesure ne concerne pour le moment que les nouveaux véhicules vendus. En revanche, l’obligation du port du casque en vélo électrique est théoriquement bien en application.