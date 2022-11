L’Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP) a reçu pas moins de 130 photos sous-marines pour son concours lancé en juin. Experts, public et comité culturel ont chacun fait leur sélection, et c’est au total de 19 clichés remarquables qui seront présentés dans une expo ambulante et pédagogique. Premier rendez-vous à la CCISM du 14 au 22 novembre.

Les récifs, ces écosystèmes riches, fragiles et malheureusement menacés, ne cessent d’inspirer. Regard d’experts ou premier essai, ils ont été une trentaine à se prêter au jeu du cliché sous-marin proposé par l’IRCP avec son concours « Millimages des récifs ». Tous ont envoyé leurs photographies – 130 au total – entre juin et octobre dernier, avant que leur travail ne soit soumis à une triple sélection. Celle « d’experts » d’abord : Thomas Vignaud, Lorelei Quirin et Philippe Bacchet, photographes professionnels, ainsi que Moevai Layrle, qui avait remporté l’édition 2021, ont constitué le jury présidé par Maina Sage. Les clichés sont aussi passés sous l’œil d’un « conseil culturel », composé de Viri Taimana, Marie-Hélène Villierme, Félix Barsinas, Hiriata Millaud et Mirose Paia, qui ont chacun choisi une photo et l’ont associé à un texte ou une composition. Enfin, l’IRCP a proposé au public, via Instagram de choisir ses coups de cœur dans les deux catégories du concours : « Face-à-face » et « Libre ».

Au total, ce sont 19 photographies qui ont été ainsi primées et sélectionnées pour faire partie d’une exposition ambulante, qui fera ses débuts le 14 novembre prochain dans le hall de la CCISM. La dimension pédagogique du concours n’est oubliée : en parallèle des visites sont organisées des ateliers avec les scolaires et une conférence tous publics sur les récifs coralliens qui aura lieu le 18 novembre à 16h30 dans l’auditorium tout proche. L’exposition partira ensuite vers Taravao, le hall du Taaone, et le Fare Natura de Moorea tout au long de 2023.

©Vetea Liao, première en catégorie libre

Toutes les infos sur la fin du concours IRCP 2022 :