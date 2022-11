Pour la seconde fois cette année, le Pacifique pourra assister à une éclipse totale de lune. Le sommet du phénomène sera observable depuis la Polynésie entre 00h16 ce lundi soir et 1h41 mardi matin, si l’éclaircie prévue par Météo France est bien au rendez-vous.



Pour qu’une lune de sang puisse avoir lieu, il faut que la Lune, la Terre et le Soleil soient alignés. La nuit prochaine la lune passera intégralement dans l’ombre de la terre, et la lumière résiduelle du soleil qui ne sera pas bloquée par la Terre lui donnera cette teinte rougeâtre qui lui vaut les noms de lune rousse, ou lune de sang.

L’entrée de la Lune dans la pénombre commencera à 22h02. Elle rentrera dans l’ombre un peu plus d’une heure après, à 23h09. C’est à 00h16 du matin que commencera l’éclipse totale, qui atteindra son maximum à 00h59 et se terminera à 01h41. La Lune commencera à sortir de l’ombre à 02h49 et elle sera totalement sortie de la pénombre à 03h56.

Il ne reste donc qu’à espérer que les prévisions de Météo France se confirment : le retour des averses n’est prévu que mardi après-midi.

La prochaine éclipse totale de lune n’aura lieu qu’en 2025, car l’alignement des deux planètes et de l’astre solaire qui permet une éclipse totale de lune nécessite aussi un alignement des orbites de la Lune autour de la Terre et de la Terre autour du Soleil.