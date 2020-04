Confinement : verbalisations systématiques pour les courses à plusieurs

Ce mardi après-midi, les forces de l’ordre opéraient des contrôles ciblés : dans leur viseur, tout véhicule avec plusieurs passagers qui vont tous « faire des courses » et contournent ainsi l’esprit et la lettre du confinement. Si vous n’avez pas de véhicule ou pas de permis, n’allez pas faire vos courses avec un membre de la famille ou un voisin serviable, mais « donnez-lui votre liste », dit la gendarmerie. Les contrôles seront renforcés durant cette semaine de Pâques.

« Ceux qui vont faire leurs courses à plusieurs » étaient les cibles des gendarmes postés au rond-point du centre commercial Pacific Plaza de Faa’a, et des policiers sur le front de mer devant la Maison de la culture. À moins de justifier d’un motif impérieux, comme un rendez-vous médical vérifié, « on les verbalise systématiquement », explique le lieutenant-colonel Frédéric Brachet, commandant de la compagnie de gendarmerie des Îles du Vent.

« Si la personne qui est au volant est capable de vous conduire, elle est capable de vous faire vos courses. Donnez-lui votre liste », dit-il. En 35 minutes, 12 procès-verbaux ont été dressés.

« Les courses, ce n’est pas des sorties en famille »

Le haut-commissaire, Dominique Sorain, était sur place. « C’est un message de respect des consignes. Je le rappelle, le confinement c’est pour éviter trop de contacts, et donc trop de risques de propagation du virus. Les courses, ce n’est pas des sorties en famille. Alors c’est sûr que c’est difficile, le confinement, mais c’est indispensable, » martèle Dominique Sorain.

Pourtant, on a noté un trafic routier un peu plus soutenu ces derniers jours, que le haut-commissaire explique en partie par la reprise du travail pour certains, et par la perception d’allocations, « ça a certainement suscité des déplacements et des courses supplémentaires. »

Même message de la part de Mario Banner, commandant de la DSP, présent sur le contrôle du front de mer.

Parmi ceux qui n’ont pas compris le message, citons cet homme en garde à vue depuis ce matin à Taravao, pour avoir violé 5 fois les termes de l’obligation de confinement, et pour outrage à agent.