Contrôle continu au lycée Raapoto : la baisse des notes confirmée par le vice-recteur

Dans un communiqué et sur le plateau de TNTV, le nouveau vice-recteur Thierry Terret a confirmé que les notes de contrôle continu des élèves de 1ère du lycée Samuel Raapoto abaissées par la commission d’harmonisation ne seront pas révisées à la hausse, malgré la « centaine de recours » des parents d’élèves. Il s’agit, par ce processus d’ampleur nationale, de garantir la valeur du baccalauréat, rappelle le vice-rectorat.

Une centaine de recours avaient été déposés au vice-rectorat par les parents d’élèves de 1ère : ils contestaient la baisse des notes de contrôle continu d’histoire-géographie et d’enseignement moral et civique. La réponse du vice-rectorat : « En concertation avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse à Paris, une réponse a été apportée à chaque parent d’élève. Elle confirme les propos tenus lors de la rencontre du 12 juillet 2022 et se conclut par une réponse négative rappelant que la prise en compte des notes du contrôle continu fixées au sein de chaque établissement ne doit pas remettre en cause la reconnaissance nationale de la valeur du baccalauréat sur l’ensemble des territoires et des établissements. »

Le vice-rectorat affirme que contrairement à ce que certains élèves et parents avançaient, « aucun élève n’a subi d’harmonisation à la baisse supérieure à deux points ».

Ce processus d’harmonisation, issu de la réforme Blanquer et mis en œuvre depuis 2021, est encore peu connu des élèves et de leurs parents, voire des enseignants. Le communiqué précise : « une attention particulière sera apportée cette année à ce que ces modalités d’évaluation soient clairement présentées et comprises des membres de la communauté éducative et des familles dès le début de l’année scolaire. »