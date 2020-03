Coronavirus : certificat médical obligatoire pour tous les arrivants par avion, PNC compris

Le ministre de la Santé Jacques Raynal a tenu ce lundi matin un point presse pour annoncer les évolutions des mesures de prévention. Tout passager et tous les personnels navigants arrivant en Polynésie, quel que soit leur pays d’embarquement, doivent présenter un certificat médical. Mais le ministre estime aujourd’hui l’arrivée du virus inéluctable, et les médecins et infirmiers ont reçu des consignes sur la « préparation au risque épidémique ».



À compter d’aujourd’hui, outre les passagers, les personnels navigants des compagnies aériennes qui desservent Tahiti sont également soumis à l’obligation de produire un certificat médical de moins de 5 jours attestant qu’ils ne présentent pas de signes d’infection au covid-19.

Les autres mesures de prévention – fiche de renseignements à remplir par tout passager arrivant au fenua et prise de température à l’aéroport – restent en vigueur.

L’arrivée du covid-19 en Polynésie « quand même probable », dit le ministre de la Santé

Mais Jacques Raynal estime qu’il est « quand même probable » que le coronavirus atteigne la Polynésie.

Jacques Raynal a redit que le CHPF est prêt à accueillir des patients suspects dans des conditions d’isolement.

Il a également indiqué que les 3 patientes surveillées au CHPF – 3 greffeuses chinoises qui avaient effectué leur voyage avant la mise en place des mesures de prévention – sont à présent sorties de l’hôpital et confinées à domicile pendant encore « trois ou quatre jours. »

Enfin, la direction de la Santé va diffuser aux professionnels de santé un document sur la « Préparation au risque épidémique ». Les médecins et infirmiers libéraux ont été informés du protocole à respecter s’ils sont confrontés à un patient suspect, et on leur a fourni des gants et des masques.

Le ministre de la Santé a assuré que le Pays n’hésiterait pas à fermer les établissements scolaires si des cas possibles de coronavirus y étaient détectés, ni à mettre en quarantaine ces personnes et leur entourage.

Un nouveau point presse est prévu jeudi matin.