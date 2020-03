Municipales : Teura Iriti présente sa liste « Arue ia Papa’oa »

Teura Iriti a présenté ce matin ses colistiers et son programme. Elle assure qu’à la différence du maire sortant, elle saura concilier mandat de tavana et mandat de représentante à l’assemblée.

Sa liste se nomme Arue Ia Papa’oa, de l’ancien nom de la commune. Une liste d’ouverture de 33 membres, avec Gilles Teauna en 2e position. Pourquoi ne pas nommer la liste Amuitahiraa ? « Pas du tout ! s’exclame-t-elle, ce n’était pas concevable de la nommer comme cela, » laissant entrevoir des divergences avec Gaston Flosse au sujet de ces municipales. La liste a été concoctée avec l’aide de Richard Tuheiava, qui lui n’apparaît pas sur la liste, car dit-il il consacrera les prochains mois à l’action du Tavini aux Nations-unies. On y trouve aussi plusieurs jeunes de Arue, comme Anna Yon Yue Chong, championne de boxe thai. Le benjamin de la liste est un étudiant de 24 ans.

La distribution d’eau potable : 180 millions par an gaspillés

Les priorités de Teura Iriti : finaliser l’accession à la propriété des locataires du lotissement OPH de Erima 2, qui traîne depuis les années 90, dit-elle. Et la modernisation de la distribution d’eau potable dont le mauvais état, selon un rapport de la CTC, coûte 180 millions de Francs à la commune. Peut-être au travers du contrat de projets, dit-elle, « il faut monter au créneau au niveau du Pays et de l’État, et là, nous n’avons pas entendu la voix de notre tavana. »

La candidate assure qu’elle s’attaquera aussi au problème des eaux usées : « ça traîne depuis 2010, et la zone de baignade est polluée. » Autre axe de tout candidat à Arue, le destin des terrains militaires récupérés. Teura Iriti envisage un parc d’attractions et le réaménagement du marché. Comme Philip Schyle, elle veut relier ces terrains au complexe sportif Boris Léontieff et à l’emprise du bord de mer.

Elle dénonce un maire absent et éloigné de ses administrés

Teura Iriti reproche au maire sortant, Philip Schyle, de ne pas être assez disponible pour ses administrés, et de ne pas défendre les dossiers de la commune à l’APF. Elle assure, bien qu’elle aussi soit élue et même présidente du groupe Tahoeraa à l’assemblée, qu’elle sera plus efficace sur ce point. « Vous savez très bien que toutes les décisions se prennent au sein de l’assemblée, et notamment durant la session budgétaire, dit-elle. Nous avons suffisamment d’exemples de maires au sein de l’assemblée qui se battent pour leur commune. » Pour renforcer la proximité avec les habitants de Arue, elle promet des conseils municipaux extériorisés dans les quartiers, un conseil municipal junior et une « assemblée des femmes. »

Elle veut aussi « finaliser le plan d’aménagement général de la commune, ce PGA qui date de plus de 30 ans. Et pourtant, au cours de cette dernière mandature, je sais que les élus de la commune se sont penchés sur ce dossier, mais ils n’ont pas pris de décision pour le faire aboutir. Soi-disant qu’il faut attendre le Sage (le schéma d’aménagement général du Pays, ndlr) ? Jusqu’à quand allons-nous attendre ? Ce PGA est important pour qu’on puisse maîtriser l’urbanisation de cette commune. »

Parmi les autres propositions de la liste Arue Ia Papa’oa, on retrouve des choses évoquées par plusieurs candidats dans leurs communes respectives, comme l’augmentation du taux de tri des déchets recyclables (Arue a perdu sa Tortue d’Or), une navette intracommunale, ou encore la climatisation de toutes les salles de classe grâce au photovoltaïque.