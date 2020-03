Coronavirus : Emmanuel Macron reporte sa visite en Polynésie

La visite du président de la République au fenua, prévue du 16 au 18 avril prochain est reportée à une « date ultérieure ». Une décision en lien avec l’évolution de l’épidémie de coronavirus.

Pas de voyage en pleine crise sanitaire. Le chef de l’État, qui a annulé plusieurs apparitions publiques ces jours-ci, reporte sa visite en Polynésie, planifiée depuis de long mois pour la mi-avril. L’information, révélée par Polynésie la 1ere, nous a été confirmée par une source du côté du Pays.

La visite d’Emmanuel Macron implique le déplacement de nombreux officiels entre la métropole et le fenua. Mais aussi des déplacements de personnalités de la région vers la Polynésie, toujours épargnée par l’épidémie. La venue du président devait en effet être l’occasion de rencontres internationales, notamment un sommet France – Océanie et un sommet « One Planet ».