Weekend pluvieux : 1 mois de pluie en 24 heures à Tahiti et Moorea

Durant le week-end du 29 février 2020, l’archipel de la Société a été impacté par des pluies exceptionnelles, en particulier l’île de Moorea et la zone urbaine de Tahiti où il est tombé en 24h l’équivalent d’un mois de précipitations, indique Météo France.

L’archipel de la Société a connu un dernier week-end de février 2020 agité. En effet, une zone de fortes pluies venant du Nord-Ouest a intéressé les Iles Sous-le-Vent et les Iles du Vent.

Bien que Bora Bora, Raiatea et Huahine ont été un peu épargnées avec des cumuls sur le week-end proche de 100 litres par mètre carré, l’épisode de pluie a été exceptionnel sur Moorea et Tahiti.

À Moorea, les pluviomètres ont enregistré, sur le week-end, des cumuls de l’ordre de 400 L/m². Sur Tahiti, et la zone urbaine en particulier, nous relevons des quantités de pluies sur le week-end de l’ordre de 300 à 330 L/m² de Punaauia, Faa’a et Mahina, et de près de 400 L/m² sur Papeete. Sur le reste de l’île de Tahiti, les cumuls de pluie, bien qu’importants, ont été moindres.

Cumuls de pluie mesurés entre le 29 février et le 1er mars 2020 Villes/Iles Cumuls de pluie en L/m² Bora-Bora 18,1 Huahine 63,6 Raiatea-Opoa 104,4 Moorea-Temae 415,2 Moorea-Haapiti 390 Faa’a 300,3 Papeete-Fautaua 385,4 Mahina 325,8 Hitiaa 310,1 Taravao 157,2 Punaauia-Taapuna 326,2

Samedi 29 février, la journée la plus intense

Le 29 février a été la journée la plus pluvieuse du week-end. L’équivalent d’un mois de précipitations a été recueilli en 24h sur Moorea et la zone urbaine de Tahiti. De plus, des records de pluie en 24h sont tombés à Moorea, où, par exemple, à Temae il a été relevé 329,2 L/m². L’ancien record étant de 248 L/m² mesuré le 19 décembre 1998.

… et par rapport à janvier 2017

Bien que la situation météorologique et les échelles de temps soient différente, les cumuls de pluies enregistrés ce 29 février sont équivalents voire légèrement supérieurs à ceux enregistrés en janvier 2017.

Cumuls de pluies du 29 février 2020 Ville/Ile Cumuls du 29 février 2020 Cumuls de janvier 2017 Faa’a 197,8 L/m² 197,2 L/m² le 21/01/2017 Mahina 215,8 L/m² 269,1 L/m² le 21/01/2017 Moorea 329,2 L/m² 128,7 L/m² le 18/01/2017 Papeete 254,2 L/m² 302,2 L/m² le 21/01/2017 Taapuna 244,0 L/m² 244,2 L/m² le 18/01/2017

Avec communiqué