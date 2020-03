Les tenanciers du drive-in de paka de La Mission condamnés

Un couple a été condamné ce lundi par le tribunal à des peines allant jusqu’à 2 ans et demi de prison ferme. Il était reproché au couple d’avoir vendu de la drogue à des mineurs à proximité d’un établissement scolaire dans le quartier de La Mission.

Du 1er janvier 2018 jusqu’au 25 février 2020, Maurice Maruhi dit « Rasta« et sa femme Paula Hung ont installé un point de vente de Paka aux abord du lycée-collège La Mennais, destiné à vendre produits stupéfiants et pipettes pour le paka et l’ice. Le point de vente s’organisait sous forme de « drive-in », de manière à ce que les élèves puissent y accéder facilement avant et après la sortie de l’école.

À l’origine de ce dossier, une dénonciation effectuée au service de police. Les policiers vont ainsi découvrir les occupants du point de vente et constater les nombreuses allées et venues de personnes se rendant à l’endroit indiqué par l’informateur. Par ailleurs, de nombreux clients seront identifiés par les enquêteurs, dont une certaine Pauline, âgée de 17 ans, collégienne dans l’établissement. La jeune fille explique se fournir en drogue dans ce point de vente : « tous les lycéens de La Mennais qui fument du cannabis se servaient chez « Rasta » (…) un sachet c’est 500 fr, le stick c’est 1000 francs ».

Lors de la perquisition du 25 février au domicile du couple, les policiers vont découvrir dans une armoire métallique où se trouvaient 229 500 francs et 75 sachets de cannabis.

« Ouvert de 6h à 22h »

Toujours lors de la perquisition, les policiers vont comprendre le fonctionnement de cette « épicerie familiale atypique », en découvrant la fameuse allée du drive-in. Le couple avait équipé le portail d’un panneau sur lequel était inscrit « Ouvert de lundi à dimanche de 6h à 22h, lumière éteinte veut dire ‘n’a plus ou fermé’, s’il vous plait respectez les horaires », rapporte le président du tribunal. Le président mentionne par ailleurs que ce trafics se faisait devant les propres enfants mineurs du couple et que ce commerce attirait pas moins d’une trentaine de clients quotidiennement.

À la barre, le mari, « Rasta » reconnait bien avoir vendu de la drogue à des collégiens et des lycéens. Interrogée sur le fait de recevoir des mineurs dans leur point de vente et de leur vendre des produits stupéfiants, la femme de Rasta reconnait également les faits et semble regretter les conséquences de leur trafic : « j’ai une pensée pour nos enfants mais aussi pour les enfants qui ont acheté notre drogue ».

Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné Paula Hung à 36 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis d’un sursis, et mise à l’épreuve d’une durée de 24 mois. Concernant Maurice Maruhi, le tribunal a également suivi les réquisitions du procureur : 36 mois d’emprisonnement, dont 6 mois assortis d’un sursis avec une mise à l’épreuve d’une durée de 2 ans. Par ailleurs, la cour a maintenu la détention du couple, qui a immédiatement été raccompagné en prison.