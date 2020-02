De l’ice, du paka et un revolver saisis à bord d’une voiture

Lors d’un contrôle de véhicule, la semaine dernière, les douanes ont saisi des stupéfiants ainsi qu’une arme de poing de calibre 45. L’un des occupants de la voiture a écopé ce lundi de 3 ans de prison ferme.

C’est un contrôle de véhicule qui a eu lieu lundi dernier sur la commune de Punaauia. À bord, trois personnes qui sont trouvées en possession de 7 grammes d’ice et 24 grammes de cannabis. Rien d’exceptionnel, pour les agents de la brigade des douanes de Papeete. Jusqu’à ce qu’ils découvrent un revolver de calibre 45 « placé entre le conducteur et le passager avant ». D’après les autorités, l’arme « n’était pas chargée mais son propriétaire avouera plus tard qu’elle est en état de marche et qu’il a déjà tiré avec pour s’entraîner ».

Les trois occupants du véhicule sont bien entendu placés en retenue douanière. Des saisies effectuées à leur domicile, avec la brigade de gendarmerie de Faa’a, permettront de découvrir 260 g de paka supplémentaires ainsi que 6,5 grammes d’huile de cannabis.

« La drogue, l’arme ainsi que le véhicule ayant servi au transport de la marchandise ont été saisis » écrivent les douanes, et un des prévenus a été présenté au tribunal en comparution immédiate ce lundi après-midi. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme, à une interdiction de port d’arme pendant 5 ans, et à une amende de 888 000 Fcfp. Les deux autres occupants de la voiture seront jugés ultérieurement.

Avec communiqué