Gaston Flosse ne mènera pas de liste à Papeete

Le tribunal administratif a confirmé ce lundi la décision du Haut-commissaire de ne pas enregistrer la liste du leader du Tahoera’a dans la capitale. Dans le même temps, le tribunal de première instance a une nouvelle fois donné raison à la mairie qui avait refusé de l’inscrire sur les listes électorales de Papeete.

Les recours s’enchaînent, les rejets aussi. Le tribunal administratif de Papeete étudiait ce lundi une demande d’annulation formée par Gaston Flosse contre une décision du Haut-commissaire. Ce dernier avait refusé, samedi, de valider la liste Amuitahiraa no Papeete que l’ex-président du Pays entendait mener lui-même. Sans surprise, le haut-commissaire a relevé que Gaston Flosse, malgré deux demandes et plusieurs recours, n’avait toujours pas réussi à s’inscrire sur la liste électorale de Papeete. Sans être électeur dans la commune, pas question d’y être candidat, indiquait en substance le représentant de l’État.

Un argument que les avocats du Vieux lion, dont les condamnations en inéligibilité ont pris fin l’année dernière, ont tenté de balayer. Mais surtout, ils ont attaqué les motivations du Haut-commissariat, qui a repris certains éléments du débat sur le domicile, réel ou non, de Gaston Flosse à Papeete.

« Ligne anti-Flosse »

Pour Me Dominique Antz, aucun doute, le Haussaire, par sa décision, est « partisan manifeste d’une ligne anti-Flosse ». À l’entendre, son client, depuis le début de ce long feuilleton judiciaire, « aurait eu gain de cause si les demandes avaient été anonymes ».

Dans un langage beaucoup plus feutré, le rapporteur public a lui aussi pointé que le Haut-commissariat s’était aventuré hors de ses compétences. Reste que l’invalidation la liste de Gaston Flosse lui parait légalement fondée. Des conclusions suivies par le tribunal, qui a conclu sans ambiguïté au rejet de la demande en fin d’après-midi.

Un nouveau recours… Après les élections ?

La fin du combat pour leader orange, âgé de 88 ans ? Pas complètement. D’abord parce que ses avocats n’excluent pas un pourvoi contre cette décision du tribunal administratif. Ce serait alors devant le conseil d’État… Mais pas avant les résultats des municipales, attendues pour le 22 mars au soir.

Ensuite parce qu’en milieu d’après-midi, le tribunal de première instance rendait lui aussi une décision sur la participation de Gaston Flosse aux municipales. Cette fois, il s’agissait de sa deuxième demande d’inscription sur les listes de Papeete. Écartée par la mairie et la commission électorale, elle a, comme la première, été rejetée par les juges. Et encore une fois, le chef de file du Tahoera’a compte bien porter le dossier jusqu’à la Cour de cassation, qui devrait statuer avant le premier tour. Même si la décision était favorable à Gaston Flosse, il ne pourrait participer aux municipales qu’en tant qu’électeur. Et éventuellement renforcer son discours pour l’après-élection.