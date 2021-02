Injure contre un avocat : Gaston Flosse demande la « bienveillance » pour une « réaction viscérale »

En novembre dernier, Gaston Flosse a été condamné pour injure publique à verser à sa victime, l’avocat Me Bourrion, la somme de 300 000 francs au titre de son préjudice moral et 150 000 francs pour ses frais de justice, ainsi que 200 000 francs d’amende. Hier la cour a examiné l’appel formé par le leader du Tahoeraa.

Son avocat Me François Quinquis a d’abord soulevé des exceptions du nullité, arguant que la citation formulée par son confrère manquait de précision : « Je vais peut-être être taxé de manquement à la confraternité mais c’est un cafouillage incroyable. » En mai 2020, Gaston Flosse se démène pour pouvoir être inscrit et se présenter aux élections municipales dans la capitale. Après le refus de la commune, l’ex-président du Pays se tourne vers le juge des élections, devant qui l’avocat de la commune fait état de ses « factures d’électricité frauduleuses. » Pour Me Quinquis, son client « s’est senti accusé d’être un faussaire, et il s’est laissé aller. Le fait que la parole soit libre devant un tribunal n’est pas connu de tous. » Particulièrement énervé à la sortie de l’audience, Gaston Flosse avait ainsi pris à partie l’avocat devant les caméras de TNTV critiquant « des méthodes de voyou » et le qualifiant de « vaurien » Quelques semaines plus tard, après avoir traité le journaliste de TNTV de « gros » et « d’animal » il avait renouvelé ses propos et indiqué qu’il serait allé en prison si l’avocat avait entendu l’insulte en reo tahiti débutant par la lettre « T ».

« Moment de solitude » pour Me Quinquis.

«Gaston Flosse est très populaire. Sa parole a une force particulière, et certains de ceux qui l’entendent prennent sa parole pour acquis», a défendu le conseil de Me Bourion selon qui la large diffusion de ces paroles avait causé un préjudice d’image et à la profession de son client, avant de demander la confirmation de la peine. Le bâtonnier François Mestre est venu apporter « son soutien à un avocat qui ne faisait que son travail. »

« Je vis un grand moment de solitude, s’est presque amusé Me Quinquis, je suis seul face à un confrère que j’apprécie et au bâtonnier qui fut mon collaborateur. » L’avocat a ensuite rappelle que « Gaston Flosse à 89 ans est extrêmement combatif, cela l’amène à ne jamais baisser les bras. Il a eut une réaction viscérale. Je vous demande d’être bienveillant à son égard. »

La décision de la cour d’appel sera rendue le 4 mars.