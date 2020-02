Le domicile « réel » de Michel Buillard en question

Michel Buillard habite-t-il oui ou non à Papeete ? Telle était la question à laquelle devait répondre le Service du contentieux électoral, ce vendredi. En jeu, la candidature de Michel Buillard à la mairie de Papeete.

D’un côté, trois requérants, résidants à Papeete et encartés au Tahoera’a, qui contestent le « domicile réel » du maire Michel Buillard, arguant qu’il réside en fait à Pirae, témoignages et constat d’huissier à l’appui. De l’autre, Michel Buillard, qui assure résider à Taunoa, bail et facture d’électricité à l’appui, et qui maintient que la maison qu’il possède à Pirae est une maison familiale et qu’il s’y rend de temps à autres pour vérifier si tout va bien.

Ces deux affirmations ont donné lieu à une joute oratoire des avocats des deux parties, dont la palme de la plus « touffue », plus de trente minutes, revient sans contestation possible à Me Antz, l’avocat des trois requérants.

Témoignages et constat d’huissier

En verve, Me Antz soutient que « Michel Buillard, ne répond plus à l’article 11 du code électoral. » qui stipule que : « Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, (…) Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins (…) » Il conteste donc la légitimité de Michel Buillard pour briguer le poste de maire aux municipales.

Pour cela il met en avant deux attestations de personnes résidant dans le voisinage de Michel Buillard, à Pirae, où il possède une maison familiale, et un constat d’huissier.

« Je vous saisis sur la base de trois pièces. Une attestation d’une veuve qui dit que ‘Michel Buillard habite dans ma rue depuis un an et il m’arrive de le voir partir le matin’. Une autre dame qui indique que ‘Michel Buillard a une maison qu’il a hérité de ses parents et dans laquelle il vit avec sa concubine depuis au moins huit mois. Je les vois tous les jours.’ Et un constat d’huissier du 21 janvier qui indique ‘On m’a dit qu’il était rentré à sept heures du matin et à 8 heures du matin, j’ai vu effectivement Michel Buillard au volant de son véhicule sortir de sa propriété. »

Pour Me Antz, preuve est faite « qu’il a son domicile réel à Pirae ou un domicile permanent d’au moins six mois. » Et d’ajouter, « Je peux me saisir d’une demande de radiation de Michel Buillard, des listes électorales de Papeete. Si l’on s’en tient à mon dossier, il est radié. »

Quant aux attestations que Michel Buillard a produites et qui témoignent qu’il habite bien à Taunoa, Me Antz les balaie d’un revers de manche remarquant qu’elles émanent toutes « de personnes travaillant à la mairie. »

Un témoignage d’une ancienne femme de ménage de Gaston Flosse

Pour Me Bourion, avocat de Michel Buillard, après avoir félicité son collègue pour sa « longue plaidoirie », il assure que les témoignages que Me Antz a produit ne tiennent pas la route. « La première a été visiblement dictée, car la personne a employé un langage très juridique, la seconde se borne à un ‘il m’arrive de le voir partir le matin’et émane d’une ancienne femme de ménage de Gaston Flosse, quant au constat d’huissier, que dit-il ? ‘Il rentre à sept heures et repart à huit heures’. » Et d’enfoncer le clou en déclarant, « les adversaires de mon client appliquent la méthode Coué. On se convainc de ce qu’on avance. »

Pour l’avocat, « C’est une bataille électorale, Gaston Flosse voyant par deux fois ses pourvois rejetés en cassation, il tente de nuire à Michel Buillard. »

Évoquant les attestations en sa possession, le conseil assure, « On a des pièces incontestables, cette procédure est abusive. ».

Pour Michel Buillard, l’homme à l’origine de cette « attaque » n’est autre que Gaston Flosse, ce qui ne l’étonne pas du tout connaissant les antécédents du Vieux lion.

Quant à la propriété de Pirae, « C’est une maison familiale. J’y vais de temps à autres pour arroser les fleurs. J’habite Taunoa. J’ai apporté les preuves. »

Le délibéré sera rendu lundi 24 février à 14 heures.