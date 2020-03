Municipales 2020 : les tavana gardent le cap aux Raromata’i

Trois réélections au premier tour et trois ballottages favorables. Les maires sortants ont presque tous réussi leur scrutin dans les Îles-sous-le-Vent.

Meilleur score de l’archipel, Gaston Tong Sang réaffirme sa légitimité à Bora Bora avec plus de 55% des voix. Le président de l’assemblée de Polynésie Française, qui avait été mis en ballottage aux dernières municipales, domine cette fois largement la liste Amuitahira’a de Gwendolina Dugan (18,33%) et se lance donc dans un sixième mandat. L’avance est presque aussi confortable pour Thomas Moutame, réélu maire de Taputapuatea avec près de 54% des voix, là aussi devant une liste Amuitahira’a (Hiomai Teriihaunui, 28,54%). Et c’est Cyril Tetuanui qui amène au Tapura une troisième réélection dans l’archipel. De justesse, cette fois. Malgré ses 50,44%, il n’est qu’à une vingtaine de voix de son seul opposant, Gérard Goltz… qui a de quoi être déçu.

Les combats du second tour

Des coude-à-coude, il y en aura d’autres aux Raromata’i. Sylviane Terooatea (Uturoa) et Woullingson Raufauore (Maupiti), avec un peu plus de 40%, ont encore des voix à conquérir pour obtenir une réélection au second tour. Tous deux pourraient se retrouver dans des triangulaires, et font face à des concurrents sérieux : Tati Salmon à Maupiti et Matahi Brotherson à Uturoa dépassent chacun les 30%. Moins de stress pour Marcelin Lisan qui passe, lui, à une centaine de voix de la réélection à Huahine. Sans alliance, ses deux concurrents, Moehau Colombani et Nano Hopona ne feront pas le poids.

Seule exception à la domination des maires sortants, la petite Taha’a. Céline Temataru, qui passe de justesse la barre du maintien au second tour, n’arrive qu’en quatrième position. Devant elle, Martial Teroroiria, mais surtout deux listes aux coude-à-coude : celle de Joel Hahe (Ia ho’e o Taha’a nui) arrive en tête de ce premier tour avec une… voix d’avance sur celle la liste Taha’a no ananahi, tirée par Patricia Amaru. Chaque bulletin comptera le 22 mars… si le second tour a lieu ce jour-là.