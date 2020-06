La Nouvelle-Zélande n’a plus aucun cas actif de coronavirus, ont annoncé lundi les autorités sanitaires après la sortie du dernier patient qui était encore à l’isolement. En conséquence, la Nouvelle-Zélande lève toutes ses restrictions contre l’épidémie, à l’exception de la fermeture des frontières.

C’est avec un large sourire que la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern a annoncé la nouvelle, lundi en conférence de presse. « Nous n’avons plus aucun cas actif de coronavirus sur notre sol », a expliqué Jacinda Ardern. La Nouvelle-Zélande ne compte aucun cas de contamination depuis 17 jours sur les 40 000 tests effectués auprès de la population. De plus, il n’y a plus aucune entrée à l’hôpital depuis deux semaines. L’archipel du Pacifique Sud, qui compte une population de 5 millions d’habitants, a dénombré au total 1 154 cas et 22 décès.

Les restrictions levées

« Nous sommes confiants quant au fait que nous avons éradiqué pour l’instant la transmission du virus en Nouvelle-Zélande« , a déclaré la ministre lors du discours télévisé, ajoutant que la population s’était « rassemblée d’une façon sans précédent pour vaincre le virus« . Ainsi, l’ensemble des restrictions nationales imposées dans le Pays seront levées à partir d’aujourd’hui en Nouvelle-Zélande, à l’exception de la fermeture des frontières, a indiqué lundi la Première ministre, Jacinda Ardern.

Elle a certifié également que l’ensemble des transports publics allaient reprendre à partir de mardi. Néanmoins, les contrôles aux frontières demeureront toujours en vigueur, a précisé la Première ministre.

Un peu plus tôt, lundi, le ministère de la santé néo-zélandais avait fait savoir que l’ultime personne qui était hospitalisée après avoir été atteinte du Covid-19 était guérie. Aucune nouvelle contamination n’a été recensée depuis dix-sept jours et cela faisait une semaine qu’il n’y avait plus qu’un seul cas actif. Cela ne signifie pas que le virus a disparu de manière définitive en Nouvelle-Zélande, a toutefois prévenu le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le public de nouveau autorisé dans les stades

Conséquence immédiate de ce succès, les théâtres pourront rouvrir, de même que les discothèques, sans aucune restriction du nombre de clients. Les événements sportifs ne seront plus obligés de se tenir à huis clos, une évolution majeure pour la fédération locale de rugby, qui va permettre à sa compétition “Super Rugby Aotearoa” de débuter dans des stades pleins. Le championnat ne rassemblera que les cinq franchises néo-zélandaises, une version réduite donc du Super Rugby qui opposait en temps normal des franchises de Nouvelle-Zélande, d’Australie, d’Afrique du Sud, d’Argentine et du Japon avant sa suspension prématurée en mars à cause de l’épidémie de coronavirus. “Nous sommes incroyablement fiers, et reconnaissants, d’être la première compétition sportive professionnelle au monde en position de permettre à nos équipes de jouer à nouveau devant leurs fans”, a déclaré le patron de New Zealand Rugby, Mark Robinson. Une stratégie géographique

Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande a été saluée pour sa réponse efficace à l’épidémie de coronavirus, qui a impliqué notamment un confinement strict de sept semaines jusqu’en mai. Il faut dire que si la Nouvelle-Zélande a si bien géré cette crise sanitaire, c’est en partie grâce à des critères géographiques : la Nouvelle-Zélande, qui ne partage aucune frontière terrestre, et a donc pu plus facilement contrôler les entrées sur son territoire. Autre point fort, la faible densité de population, avec 18 habitants par kilomètre carré, contre 105 habitants par kilomètre carré en France.