Coup d’envoi de la construction du parking de Paofai

Le président Fritch, accompagné notamment du ministre des Grands Travaux René Temeharo et du maire de Papeete Michel Buillard, a posé ce matin la première pierre du futur parking situé sur l’emprise de l’ancien hôpital de Vaiami. La construction doit être achevée en avril 2023.

Le nouveau parking est notamment destiné aux usagers du bâtiment administratif A3 dont la construction démarre le mois prochain. Budget : 1,5 milliards, sur fonds propres du Pays. Entouré d’Yvonnick Raffin, J.-C. Bouissou, René Temeharo, Jacques Raynal et de Michel Buillard, le président du Pays y voit le symbole du redémarrage de la commande publique indispensable à l’économie du pays. « Il faut montrer que la reprise est là, redonner espoir et redonner courage à nos entreprises. »

Le chantier du bâtiment administratif A3, sur l’emplacement de l’ancien immeuble Juventin, doit s’ouvrir le 4 novembre. Une autre première pierre doit également être posée avant la fin de l’année pour le futur terminal de croisière sur le front de mer.

Situé à l’angle de la rue des Poilus tahitiens et de la rue du Chef Teriierooiterai, le nouveau parking offrira 500 places dont 26 places pour les personnes à mobilité réduite et 44 places pour les deux-roues. Pour éviter de perturber le trafic des rues du commandant Destremau et des Poilus tahitiens, l’entrée/sortie principale du parking sera positionnée sur la rue du chef Teriierooiterai. Une seconde sortie permet toutefois de rejoindre la rue des Poilus tahitiens dans la direction de Faa’a.

Le bâtiment rectangulaire de 5 niveaux sera habillé de motifs d’inspiration polynésienne : une consultation des artistes locaux sera bientôt lancée dans ce but.