Coupe du monde de rugby : découvrez la liste des 33 joueurs de l’équipe de France

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a dévoilé une liste sans énorme surprise de 33 joueurs retenus pour la Coupe du monde de rugby à XV (8 septembre – 28 octobre), avec notamment deux Calédoniens et deux Futuniens. La liste avec notre partenaire Europe 1.

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a dévoilé lundi une liste sans énorme surprise de 33 joueurs retenus pour la Coupe du monde de rugby, qui se déroule du 8 septembre au 28 octobre en France. Quatre joueurs du Pacifique y figurent : les Calédoniens Peato Mauvaka (talon) et Romain Taofifenua (2e ligne), et les Futuniens Yoram Moefana (centre) et Sipili Falatea (pilier).

Brice Dulin et Baptiste Serin non sélectionnés

Le troisième ligne Anthony Jelonch, en phase de reprise après une blessure, et le pilier Cyril Baille, blessé, ont été appelés dans la liste des 33 joueurs convoqués pour la Coupe du monde , a annoncé Fabien Galthié. L’arrière Brice Dulin et le demi de mêlée Baptiste Serin n’ont, en revanche, pas été sélectionnés.

Derrière les cadres habituels, tous convoqués sans surprise, deux néo-capés: brillants depuis le début de la préparation à Monaco, l’ailier de Bordeaux-Bègles Louis Bielle-Biarrey et le troisième ligne de La Rochelle Paul Boudehent sont montés dans le bon wagon. Tout comme le centre de Montpellier Arthur Vincent, de retour après deux saisons minées par les blessures et une petite dizaine de matches au total, club et sélection inclus.

Dix Toulousains appelés

Au total, dix Toulousains, champions de France en titre, ont été appelés : les piliers Cyril Baille et Dorian Aldegheri, les talonneurs Julien Marchand et Peato Mauvaka, le deuxième ligne Thibaud Flament, le troisième ligne François Cros, les arrières Melvyn Jaminet et Thomas Ramos ainsi que, évidemment, le capitaine et demi de mêlée Antoine Dupont.

La superstar des Bleus sera privée de son partenaire habituel dans la charnière, l’ouvreur Romain Ntamack, forfait pour l’ensemble de la compétition, victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche.

Derrière la colonie toulousaine, les piliers Reda Wardi et Uini Atonio, le talonneur Pierre Bourgarit, les troisièmes lignes Paul Boudehent et Grégory Alldritt, le demi d’ouverture Antoine Hastoy et le centre Jonathan Danty viennent gonfler le groupe des Rochelais, champions d’Europe en titre.

Un choc XV de France – Nouvelle Zélande le 8 septembre

Le XV de France débute la Coupe du monde par un match d’ouverture géant face aux All Blacks, le 8 septembre, avant de défier l’Uruguay (14 septembre) et la Namibie (21 septembre) et finir la phase de groupe devant l’Italie (6 octobre). Les Bleus disputent un dernier match de préparation, dimanche au stade de France, face à l’Australie.