Coupe du monde : recours du Maroc contre l’arbitrage de la demi-finale face à la France

La Fédération marocaine de football (FRMF) a annoncé jeudi avoir saisi « l’instance compétente » pour contester l’arbitrage de la demi-finale entre la France et le Maroc. Elle estime que la sélection marocaine a été privée de « deux pénalties incontestables » lors de cette rencontre perdue face à la France.

La Fédération marocaine de football (FRMF), qui estime que les Lions de l’Atlas ont été privés de « deux penalties incontestables » lors de la demi-finale du Mondial perdu contre la France (2-0), a annoncé jeudi avoir saisi « l’instance compétente » pour contester l’arbitrage. « La FRMF a adressé une correspondance à l’instance compétente dans laquelle elle revient sur les situations arbitrales ayant privé la sélection marocaine de deux pénalties incontestables de l’avis de plusieurs spécialistes de l’arbitrage« , indique la Fédération marocaine dans un communiqué.

Un unique carton jaune considéré sévère

« L’instance compétente » saisie par la FRMF n’est pas nommée dans ce communiqué. Durant le Mondial, la Fédération française (FFF) avait de son côté saisi – en vain – la commission de discipline de la Fifa pour protester contre l’annulation du but égalisateur inscrit en toute fin de match par Antoine Griezmann contre la Tunisie et invalidé par la VAR après le coup de sifflet final.

Lors de la demi-finale Maroc-France, l’unique avertissement de la rencontre adressé au Marocain Boufal est apparu sévère, sur un contact dans la surface avec le Français Théo Hernandez, dont le geste peut aussi apparaître mal contrôlé. Sur une autre action, les joueurs marocains ont estimé que Tchouaméni avait ceinturé En-Nesyri dans la surface.

La prestation de l’arbitre mexicain remise en cause

La FRMF assure encore avoir « vivement protesté » contre la prestation du Mexicain César Arturo Ramos et s’étonne « que le dispositif de l’Assistance Vidéo à l’Arbitrage (VAR) n’ait pas réagi à ces situations arbitrales« . La fédération marocaine « ne ménagera aucun effort afin de défendre et préserver les droits des sélections nationales en prônant l’équité dans l’arbitrage et en dénonçant ces décisions arbitrales prises au cours » de cette demi-finale, est-il encore écrit.

Agé de 38 ans, César Arturo Ramos, qui avait déjà officié lors du Mondial 2018, a arbitré trois autres rencontres au Qatar, dont la victoire du Maroc contre la Belgique (2-0).

