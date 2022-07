Course des porteurs de fruits : les îles et le public au rendez-vous

Avec le défilé, c’est l’autre tradition du 14 juillet : la course des porteurs de fruits organisé par la Fédération de Tu’aro Maohi. Après deux ans sans compétition du Heiva, le public a répondu présent au parc Paofai… Et les athlètes, y compris ceux venus des archipels, aussi.

Jeunes, masters, vahine, et 15 kilos, 30 ou 50 kilos pour les Tane. Chacun sa charge, chacun son numéro accroché au pareu. Pour son grand retour dans le cadre du Heiva, la course des porteurs de fruits a su attirer plus de 200 concurrents au Parc Paofai. C’était le principal objectif de la Fédération de Tu’aro Maohi, qui avait été jusqu’à proposer aux jeunes et aux vahine de leur offrir les charges pour être sûr d’attirer. Pendant la traditionnelle cérémonie du ‘ava, les concurrents Hawaiiens de Californie et même d’Espagne sont chaudement salués, mais ce sont bien les îles, qui n’avaient plus couru à Paofai depuis 2019, qui forment le gros des inscrits.

Et qui se font voir sur les podiums. C’est Tauhere Pirato qui l’a emporté chez les jeunes, Tania Raharuhi (-35 ans) et Titaua Baup (+35 ans) chez les femmes, Clark Temehameha en master 30 kilos, Temarii Buillard en open (15 kilos), Raihauanii Mama en Tu Hau (30 kilos), et enfin Ruanuu Hatitio chez les aito (50 kilos).

Le public était lui aussi au rendez-vous avec plusieurs centaines de personnes amassées sur les abords du parcours. « Il y a un vrai engouement pour les sports traditionnel », assure Carlos, présentateur de la course :

Et les Tu’aro Maohi ça n’est pas fini, puisque un nouveau rendez vous est donné par la fédération ce weekend à Punaauia :