Forte houle : la pression retombe, la vigilance reste

Plus aucune île du fenua n’est en alerte rouge, la houle de Sud-Ouest reste forte. Certaines zones littorales ont subit les assauts des vagues ces deux derniers jours à Tahiti, et plusieurs aérodromes des Tuamotu sont provisoirement fermés. Un conseil des ministres extraordinaire, qui doit déclarer cet épisode de houle en « calamité naturelle » est prévu pour vendredi matin.

Pas de calme immédiat après la tempête. Si le pic de l’épisode exceptionnel de forte houle, a été atteint mercredi dans la plupart des zones du fenua, les vagues de Sud-Ouest restent fortes et la prudence est toujours de mise. Les Australes sont désormais en vigilance jaune, synonyme d’un risque moindre, mais les îles de la Société, le Sud et l’Est des Tuamotu et les Gambier restent en vigilance orange. Les mesures d’interdiction de navigation se lèvent progressivement sur les archipels, et pour le Haussariat, les mesures de prévention prises dès mardi ont payé : les dégâts sont beaucoup plus légers qu’en 2005, année du dernier épisode de ce type. La forte houle a tout de même touché 7 aéroports des Tuamotu-Gambier – Nukutavake, Tureia, Pukarua, Makemo, Vahitahi, Apataki et Reao ou des algues et de gravas marins sont sur la piste et qui sont donc temporairement fermés au public – dégradés quelques infrastructures à Raivavae – des « légers travaux » devraient être nécessaires, d’après le Pays »… Deux blessés sont aussi à déplorer : il s’agit de personnes ayant bravé l’interdiction des activités nautiques…

À Tahiti et Moorea, plusieurs zones littorales exposées au Sud ont été submergées ou inondées, notamment à Papeari et Teahupo’o où se sont rendus ce matin Édouard Fritch et René Temeharo. « La forte mobilisation des forces du territoire se poursuit sur le terrain pour accompagner les familles qui ont subi des dégâts matériels vers un retour à une situation normale » assure le Haussariat. Du côté du Pays, un « conseil des ministres extraordinaire concernant la déclaration de calamité naturelle » a été convoqué. Il se tiendra demain vendredi matin à 10 heures à la présidence.