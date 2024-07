Course hippique du Heiva : Tupai, un étalon de Rurutu se fait remarquer

Malgré la grisaille, l’hippodrome de Pirae accueillait dimanche la deuxième journée des courses hippiques du Heiva. Une édition qui proposait deux épreuves à cru, les fameuses épreuves en pareo, doublée cette année pour répondre à la demande. Pour la première fois, sur la course « Heiva iti », c’est un étalon de Rurutu, Tupai, monté par son jockey Tauhere Moeau, qui s’est imposé. Keala et sa jockey Louise Morot, victorieuses lors de la première journée, ont quant à elles brillé sur la seconde épreuve.

La pluie ne les a pas effrayés. L’Association hippique de Polynésie française organisait dimanche la dernière journée de courses du Heiva. Au programme : cinq épreuves, dont trois pour les galopeurs avec les fameuses courses sans selle du Heiva, et deux courses attelées. Sur les épreuves à cru, on note la première victoire de Tupai et son jockey Tauhere Moeau. Arrivé de Rurutu, il avait terminé quatrième lors de la première journée et s’est imposé cette fois sur la course « Heiva iti ». Sur la deuxième épreuve, Keala et sa cavalière Louise Morot, qui s’étaient imposées à cru sur les 780 m lors de la première journée, ont décroché la victoire sur l’autre épreuve du Heiva. Et cette fois, l’étalon a même battu le record de vitesse sur la distance.

On retiendra aussi la victoire de Ramon Teihotua, qui s’est imposé avec Gosimongo sur la course de trot attelé. Jean-Pierre Demonluc et Waipipi Falcon ont terminé premiers sur la course d’amble attelé. Enfin, sur la course de galop A et B, Louise Morot s’est également imposée, mais avec Hitimahana cette fois.

La prochaine journée est d’ores et déjà prévue le 4 août prochain.