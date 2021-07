Covid : 144 cas actifs, 9 hospitalisations et un nouveau décès

Les dernières données épidémiologiques confirment la reprise rapide de la circulation du Covid au fenua. Même si les analyses sont toujours encore, une part importante des cas aujourd’hui détectées au fenua pourraient être attribuables au très contagieux variant Delta.

Les 39 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures font grimper à 144 le nombre de cas actifs au fenua et à 176 le nombre de dépistages positifs depuis mercredi dernier. À titre de comparaison, les autorités sanitaires détectaient une quinzaine de cas par semaine entre fin juin et début juillet. Les analyses sont toujours en cours autour des cas positifs et des foyers de contamination identifiés. Un patient supplémentaire a été admis au CHPF pour des symptômes graves de Covid. La filière Covid du Taaone, qui n’accueillait aucun malade mercredi dernier, compte aujourd’hui 8 patients, dont trois en réanimation. Un autre patient atteint par une forme grave du Covid est hospitalisé à Moorea. Un des patients admis en filière Covid du CHPF est décédé hier, faisant grimper à 145 le nombre de décès liés à l’épidémie. La plateforme Covid avait précisé la semaine dernière qu’un des décès qui s’était ajouté au compte début juillet avait, après analyse, été retiré de la liste des victimes du virus.

Côté vaccination, 82 481 personnes ont aujourd’hui reçu au moins une dose en Polynésie, soit un peu moins de 30% de la population totale, contre 56,6% au niveau national (66,4 millions de doses utilisées). Près de 12 000 personnes au fenua sont en attente d’une seconde dose de vaccin. Malgré un léger rebond du rythme d’injection, la Polynésie ne suit pas la vague de vaccination observable en métropole, où des milliers de centres sont de nouveau saturés. Seules 5 500 doses ont été administrées ces 7 derniers jours contre 11 000 à 12 000 par semaine fin mai.